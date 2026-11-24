पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हिमाचल की ये झील, खूबसूरती के साथ रोमांच, वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे सैलानी
मोटर बोट सहित विभिन्न जल क्रीड़ाओं का आनंद लेने पहुंच रहे सैलानी, गुजरात से पहुंचे सैलानियों ने की जमकर वोटिंग, प्राकृतिक सौंदर्य का उठाया लुत्फ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 5:42 PM IST
डलहौजी: हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध स्थलों में शुमार पर्यटन नगरी डलहौजी अपनी मनमोहक वादियों, हरे-भरे पहाड़ों, ठंडी हवाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देशभर में जानी जाती है. यही वजह है कि हर साल हजारों-लाखों की संख्या में देश-विदेश से सैलानी यहां की खूबसूरत वादियों को निहारने और प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए पहुंचते हैं. डलहौजी आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र अब यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित चमेरा बांध की खूबसूरत चमेरा झील भी बनती जा रही है. झील के चारों ओर फैले ऊंचे-ऊंचे पहाड़, नीले आसमान के नीचे चमकता पानी और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.
झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे पर्यटक
चमेरा झील की खूबसूरती इन दिनों पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यहां पहुंचने वाले सैलानी न सिर्फ झील के किनारे खड़े होकर प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं, बल्कि पानी के बीच मोटर बोटिंग सहित विभिन्न प्रकार की वोटिंग गतिविधियों का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. झील के शांत पानी में जब मोटर बोट दौड़ती है तो पर्यटकों का उत्साह देखते ही बनता है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई यहां रोमांच और मनोरंजन के इन पलों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए उत्साहित नजर आता है.
झील में पर्यटकों को रोमांच का अनुभव
वहीं, डलहौजी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए चमेरा झील एक ऐसा पर्यटन स्थल बनकर उभर रही है, जहां उन्हें पहाड़ों की खूबसूरती के साथ-साथ पानी में रोमांच का अनुभव भी मिल रहा है. यही कारण है कि पर्यटक डलहौजी के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के बाद चमेरा झील पहुंचना भी अपनी यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वोटिंग की सुविधा पर्यटकों की यात्रा को और भी यादगार बना रही है. चमेरा झील में वाटर स्पोर्ट्स के चलते डलहौजी में पर्यटकों की आमद भी बढ़ रही है.
"अगर कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है तो खूबसूरती के मामले में डलहौजी भी किसी से कम नहीं है. यहां की पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. डलहौजी और चमेरा झील जैसे पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश के हर कोने से लोगों को यहां पहुंचना चाहिए." - पर्यटक, गुजरात
पर्यटकों को आकर्षित कर रही चमेरा झील
गौरतलब है कि चंबा जिला प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से बेहद समृद्ध है. खज्जियार, डलहौजी, कालाटोप और चमेरा झील जैसे पर्यटन स्थल जिला चंबा को देशभर में एक अलग पहचान दिलाते हैं. खासकर चमेरा झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. झील के चारों ओर फैली पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है. यही वजह है कि यहां पहुंचने वाले सैलानी कुछ समय के लिए अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और व्यस्त जिंदगी को भूलकर प्रकृति के बीच आनंद के पल बिताते हुए दिखाई देते हैं.
पर्यटकों ने साझा किया अपना अनुभव
गुजरात से घूमने पहुंचे पर्यटकों ने भी चमेरा झील की खूबसूरती की जमकर सराहना की. गुजरात से आए पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती के बारे में काफी सुना था और इसी खूबसूरती को करीब से देखने के लिए वे यहां पहुंचे हैं. चमेरा झील में वोटिंग करने का अनुभव बेहद शानदार रहा. यहां की खूबसूरत वादियां, चारों तरफ दिखाई देने वाले पहाड़ और झील का शांत वातावरण उन्हें काफी पसंद आया. उन्होंने अन्य राज्यों के लोगों से भी अपील की कि अगर वे हिमाचल प्रदेश घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो उन्हें डलहौजी के साथ-साथ चमेरा झील का भ्रमण भी जरूर करना चाहिए.
"यहां आकर हमें एक अलग ही तरह का सुकून और रोमांच महसूस हुआ. चमेरा झील में वोटिंग करना हमारे लिए यादगार अनुभव रहा है. यहां की खूबसूरती को केवल तस्वीरों में देखकर महसूस नहीं किया जा सकता, बल्कि यहां आकर प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना अपने आप में एक अलग अनुभव है." - पर्यटक, गुजरात
चंबा की पर्यटन संभावनाओं को नई दिशा
बहरहाल, चमेरा झील में बढ़ता पर्यटकों का आकर्षण चंबा जिले में पर्यटन की संभावनाओं को भी नई दिशा दे रहा है. अगर इस क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का और विस्तार किया जाए और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं तो चमेरा झील आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में अपनी अलग पहचान बना सकती है. इससे न सिर्फ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं. प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर चमेरा झील पर्यटकों को घूमने के साथ रोमांच का भी अनुभव करवा रही है.