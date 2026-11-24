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पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हिमाचल की ये झील, खूबसूरती के साथ रोमांच, वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे सैलानी

डलहौजी की चमेरा झील ( Etv Bharat )

डलहौजी: हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध स्थलों में शुमार पर्यटन नगरी डलहौजी अपनी मनमोहक वादियों, हरे-भरे पहाड़ों, ठंडी हवाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देशभर में जानी जाती है. यही वजह है कि हर साल हजारों-लाखों की संख्या में देश-विदेश से सैलानी यहां की खूबसूरत वादियों को निहारने और प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए पहुंचते हैं. डलहौजी आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र अब यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित चमेरा बांध की खूबसूरत चमेरा झील भी बनती जा रही है. झील के चारों ओर फैले ऊंचे-ऊंचे पहाड़, नीले आसमान के नीचे चमकता पानी और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.

पर्यटकों की पसंद बनी पर्यटन नगरी डलहौजी (ETV Bharat) झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे पर्यटक

चमेरा झील की खूबसूरती इन दिनों पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यहां पहुंचने वाले सैलानी न सिर्फ झील के किनारे खड़े होकर प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं, बल्कि पानी के बीच मोटर बोटिंग सहित विभिन्न प्रकार की वोटिंग गतिविधियों का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. झील के शांत पानी में जब मोटर बोट दौड़ती है तो पर्यटकों का उत्साह देखते ही बनता है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई यहां रोमांच और मनोरंजन के इन पलों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए उत्साहित नजर आता है. झील में पर्यटकों को रोमांच का अनुभव वहीं, डलहौजी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए चमेरा झील एक ऐसा पर्यटन स्थल बनकर उभर रही है, जहां उन्हें पहाड़ों की खूबसूरती के साथ-साथ पानी में रोमांच का अनुभव भी मिल रहा है. यही कारण है कि पर्यटक डलहौजी के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के बाद चमेरा झील पहुंचना भी अपनी यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वोटिंग की सुविधा पर्यटकों की यात्रा को और भी यादगार बना रही है. चमेरा झील में वाटर स्पोर्ट्स के चलते डलहौजी में पर्यटकों की आमद भी बढ़ रही है. "अगर कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है तो खूबसूरती के मामले में डलहौजी भी किसी से कम नहीं है. यहां की पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. डलहौजी और चमेरा झील जैसे पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश के हर कोने से लोगों को यहां पहुंचना चाहिए." - पर्यटक, गुजरात चमेरा झील में वाटर स्पोर्ट्स (ETV Bharat) पर्यटकों को आकर्षित कर रही चमेरा झील