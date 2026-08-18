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छत्तीसगढ़ का दल्हा पहाड़, आस्था का मेला और शौर्य प्रदर्शन,जानिए क्या है खासियत

दल्हा पहाड़ में हर साल मेला लगता है. इस बार भी नागपंचमी पर मेला लगा, जिसमें बड़ी संख्या में जांजगीर चांपा जिले के साथ ही प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटे. यहां पहुंच कर श्रद्धालु अर्ध नारीश्वर, नाग नागिन मंदिर,श्री सिद्ध मुनि आश्रम,कृष्ण मंदिर का दर्शन करते हैं और सूर्य कुंड का पवित्र जल पी कर रोग मुक्त होने की कामना करते हैं.

जांजगीर चांपा: दल्हा पहाड़ एक प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र है. यह अकलतरा ब्लॉक में स्थित है. नागपंचमी पर दल्हा पहाड़ चढ़ने की बरसों पुरानी परम्परा है.

छत्तीसगढ़ आस्था का मेला (ETV Bharat Chhattisgarh)

सूर्य कुंड के पवित्र जल का विशेष महत्व है. जल खराब नहीं होता. कुंड में पानी की कमी नहीं होती है. दूर दूर से श्रद्धालु इस जल को लेने के लिए आते हैं-गंगा राम पटेल, श्रद्धालु

आदिकाल से नागपंचमी पर मेला लगता है. इस बार करीब डेढ़ लाख लोग पहुंचे हैं. सूर्यकुंड के जल से बीमारियां दूर होती हैं. यहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं. यहां 24 घंटा कीर्तन चलता है. महात्मा की समाधि है. उनके चेले रहते हैं. आश्रम में नागपंचमी की पूजा की जाती है-ज्ञानेश्वर प्रसाद, सेवक, सिद्ध बाबा आश्रम

हर साल आते हैं. पहाड़ में अच्छा लगता है-दिलीप कुमार यादव, पर्यटक

नाग पंचमी पर शौर्य प्रदर्शन कर पहाड़ की चोटी में पहुंचे लोग

बुजुर्गों ने बताया कि दल्हा पहाड़ की चोटी में लगे झंडा को लाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. ग्रामीणों द्वारा टोली बना कर उस झंडा को लाने का प्रयास किया जाता है. जो दल झंडा के साथ वापस लौटता है, उसे पुरस्कार भी दिया जाता है. समय बदलता गया और अब लोग आस्था के साथ-साथ एडवेंचर के लिए भी नाग पंचमी पर दल्हा पहाड़ चढ़ने पहुंचते हैं.

सुरक्षा के खास इंतजाम

हर साल नाग पंचमी को लगने वाले इस मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए. लोगों की विशेष जांच की गई. हाथ में चूड़ा पहनने वालों का चूड़ा निकलवाया गया. पुलिस ने नशे का सामान भी जप्त किया.

जांजगीर चांपा में स्थित दल्हा पहाड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुरक्षा के खास इंतजाम हैं. सायबर जागरूकता के लिए भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है-जय कुमार साहू, थाना प्रभारी, अकलतरा

वर्षों पुरानी परंपरा

दल्हा पहाड़ में नाग पंचमी पर वर्षों से मेला लगता है. इस मेले की शुरुआत के वास्तविक कारणों से लोग अनजान हैं, लेकिन बुजुर्गों का मानना है कि इस मेला को राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी जनता के मनोरंजन और शौर्य प्रदर्शन के लिए आयोजित किया जाता रहा है.

इस साल नागपंचमी पर डेढ़ लाख श्रद्धालु पहुंचे (ETV Bharat Chhattisgarh)