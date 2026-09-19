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मणिमहेश में राधाष्टमी का शाही स्नान शुरू, बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

चरपटनाथ, दशनामी अखाड़ा और संचूई के शिव चेलो के अनुसार शाही स्नान का शुभ मुहूर्त शुक्रवार दोपहर 1:02 बजे से शनिवार दोपहर 2:28 बजे तक रहेगा. इस दौरान श्रद्धालु करीब 26 घंटे 26 मिनट तक डल झील में स्नान कर सकेंगे. मुहूर्त समाप्त होते ही इस साल की पवित्र मणिमहेश यात्रा भी संपन्न हो जाएगी.

चंबा: विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा में राधाष्टमी के अवसर पर शुक्रवार दोपहर 1 बजकर 2 मिनट से पवित्र डल झील में शाही स्नान शुरू हो गया है. धार्मिक परंपरा के अनुसार भरमौर के संचुई से आए त्रिलोचन महादेव के वंशज एवं शिव चेले ने डल झील को तोड़कर शाही स्नान की शुरुआत करवाई. इसके बाद देशभर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव और कैलाश पर्वत के दर्शन किए.

इतने श्रद्धालुओं ने किया शाही स्नान

डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि 25 अगस्त से शुरू हुई यात्रा के दौरान अब तक करीब एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु डल झील में पवित्र स्नान कर चुके हैं. शाही स्नान के लिए शुक्रवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. पिछले साल भारी बारिश और बादल फटने की घटना में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के फंसने के बावजूद इस बार राधाष्टमी के शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है.

मणिमहेश यात्रा के दौरान शाही स्नान (ETV Bharat)

बर्फबारी से माइनस में गया तापमान

गौरतलब है कि चंबा के ऊपरी इलाकों समेत मणिमहेश क्षेत्र में गुरुवार को करीब तीन इंच ताजा बर्फबारी हुई, जिससे रात के समय तापमान माइनस में पहुंच गया. कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कमी नहीं आई. मौसम साफ रहने से शुक्रवार को श्रद्धालुओं को बढ़ती ठंड से कुछ राहत मिली है. वहीं, मौसम विभाग ने 19 और 20 सितंबर को चंबा के कुछेक इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है. इसके बाद यहां पर मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है.