ETV Bharat / state

DVVNL आगरा सर्किल में टेंडर घोटाला; जांच में खुली घपलेबाजों की पोल, 4 अधिकारी निलंबित

आगरा: दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) के आगरा फतेहाबाद सर्किल में बड़ा घोटाला सामने आया है. टेंडर्स में हेराफेरी करके तीन साल में करीब 29 करोड़ की रकम हड़पी गई है. नियमों को ताक पर रखकर 11 फर्म्स को 80 से अधिक टेंडर जारी किए गए. पोर्टल पर चढ़ाए बिना भी इन फर्म्स को टेंडर जारी किया गया. घोटाला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

डीवीवीएनएल के एमडी नितीश कुमार ने मामले की जांच के लिए मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की. इसी कमेटी की जांच में भष्ट्राचार का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट आने के बाद डीवीवीएनएल एमडी नितीश कुमार ने दो अधीक्षण अभियंताओं सहित चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. इतना ही नहीं दो रिटायर्ड अधीक्षण अभियंताओं पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जांच जारी एफआईआर की तैयारी: डीवीवीएनएल के एमडी नितीश कुमार ने बताया कि टेंडर घोटाले में अधीक्षण अभियंता डीएन प्रसाद और आरके मिश्रा को निलंबित किया गया है. इसके साथ ही सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता वीके सिंह और अरविंद कुमार पांडेय पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है. इस मामले में अभी जांच कमेटी जांच कर रही है. दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

मुख्य अभियंता से हुई शिकायत: डीवीवीएनएल फतेहाबाद सर्किल में बिजनेस प्लान के टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी से की गई थी. शुरुआती जांच के बाद ही टेंडर का काम देखने वाले शिविर सहायक नीरज पाठक को 01 नवंबर 2025 को निलंबित कर दिया गया था. जांच आगे बढ़ी तो 10 नवंबर को लेखाकार सतीश कुमार को भी निलंबित कर दिया गया.

तीन सदस्यीय कमेटी बनी: दो कर्मचारियों के निलंबन के बाद गंभीरता से जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई. जांच में यह बात सामने आई है कि 2023-24 और 2024-25 में लगभग ऐसे 40 टेंडर जारी किए गए, जिनकी निविदाएं ही प्रकाशित ही नहीं की हुई थीं. इनमें 2023-24 और 2024-25 में 7 ऐसे अनुबंध भी मिले हैं, जिनकी प्रकाशित निविदाएं ई-निविदा पोर्टल पर निरस्त दिख रही हैं. इसके बाद भी इन्हें टेंडर जारी कर दिया गया.