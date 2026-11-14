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दक्षिण कोसल मुद्रा उत्सव 2026 का तीन दिवसीय आयोजन, ऐतिहासिक और प्राचीन करेंसी देख लोग हो रहे हैरान

रायपुर : रायपुर के समता कॉलोनी स्थित भीमसेन भवन में दक्षिण कोसल मुद्रा परिषद ने खास आयोजन किया है. यहां दक्षिण कोसल मुद्रा उत्सव 2026 का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जो 13 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चल रहा है. दक्षिण कोसल मुद्रा उत्सव में प्राचीन और ऐतिहासिक सिक्कों के साथ ही नोटों का एग्जीबिशन लगाया गया है. इसके साथ ही कई ऐसी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ हैं, जिनकी भी यहां प्रदर्शनी लगाई गई है.

बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के समय के सिक्के इस प्रदर्शनी में लगे हुए हैं. इस प्रदर्शनी में ढाई सौ देश के सिक्के लगे हुए हैं. हमारी कुछ परिचित थे जिनको डाक टिकट और कुछ पुरानी चीजों का संग्रह करने का शौक था. उन्हीं को देखकर मुझे भी इन चीजों को संग्रह करने का शौक लग गया. मैं पिछले 50 सालों से इस तरह की पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का कलेक्शन कर रहा हूं- पीयूष रामटेके, संग्राहक, नागपुर

नागपुर के संग्राहक पीयूष रामटेके ने बताया कि "मैं नागपुर से अपने संग्रह लेकर यहां पर पहुंचा हूं. यहां पर सिक्का नोट और पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी है, जो सालों और दशकों पुरानी है. सबसे अच्छा जो स्वर्ण युग था. वह गुप्त पीरियड का था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त, गुप्त राजाओं ने अपने शासनकाल में सिक्के निकाले. इस तरह की सिक्कों की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है. सिक्कों की क्वांटिटी के बजाय उनकी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए. जो प्राचीन और ऐतिहासिक है. ऐसे सिक्कों का संग्रह मैंने किया है.

मेरे पास सन 1918 से लेकर 2000 तक के पुराने सिक्के हैं. जो मैं बेचने के लिए आया था. यहां पर सिक्कों को 500 रुपए में मांग रहे हैं. लेकिन मैं बेचा नहीं हूं- दीपक गुप्ता, दर्शक, ओडिशा

ओडिशा से प्रदर्शनी देखने पहुंचे दीपक गुप्ता ने बताया कि "हम इंस्टाग्राम में देखे थे कि रायपुर में पुराने नोट और सिक्कों की एग्जीबिशन लगने वाली है. हम ओडिशा के बलांगीर जिले से देखने के लिए आए थे. यहां पुराने सिक्कों और नोट की प्रदर्शनी लगी हुई है. हम भी अपना पुराना सिक्का बेचने के लिए लाए थे. कुछ बिक रहा है. कुछ नहीं भी बिक रहा है.

ऐसे में अब समझ में आ रहा है कि यूट्यूब वाला फेक था. मैं सन 1850 का सिक्का लाया था जो अब नहीं चलेगा बोल रहे हैं. यहां से अब देखकर और सोच समझ कर जा रहे हैं. जो समझ में नहीं आया था वह समझ में आ गया, जो नहीं देखे थे वो देख लिए. इस प्रदर्शनी में कुछ सिक्का और नोट को ओरिजिनल बताते हैं और कुछ को डुप्लीकेट बता रहे हैं. हमको तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट की समझ ही नहीं है- खगेश्वर राय, दर्शक, ओडिशा

ओडिशा से पहुंचे दर्शक खगेश्वर राय ने बताया कि "कभी तो देखे नहीं थे कि पैसा बिकता है. हम यूट्यूब में देखकर आए थे. आने के बाद कुछ देख रहे हैं कुछ सीख रहे हैं. यूट्यूब में देखे थे कि हमें सिक्के की कीमत लाखों में मिलेगी. लेकिन यहां पर सिक्का लाने के बाद पता चल रहा है कि यह दो से 5 रुपए में बिक रहा है"

भिलाई से प्रदर्शन देखने पहुंची माधुरी साहू ने बताया कि "यहां पर पुराने सिक्कों का वैल्यू पता करने आए थे. टीवी और इंस्टाग्राम में देखे है कि पुराने सिक्के के 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे. लेकिन यहां पर आकर पता चला कि उन सिक्कों की कीमत मात्र 5 से 6 रुपए हैं. ऐसी स्थिति में यहां पर सिक्कों को एक्सचेंज करने का कोई मतलब नहीं है.

इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों के संग्राहक अपने कलेक्शन लेकर पहुंचे हैं. जिसमें छत्तीसगढ़ के राजा महाराजा के समय चलने वाले लेड और सोने के सिक्के भी इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे. इसके साथ ही आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो मुद्रा प्रचलन में थी उसे भी प्रदर्शनी में रखा गया है. यहां पर लोग अपने प्राचीन नोट और पुराने सिक्के बेचने के साथ ही इन कलेक्शन करने वाले लोगों से खरीदारी भी कर सकते हैं.

नागपुर के संग्राहक पीयूष अग्रवाल ने बताया कि "यहां पर जो प्रदर्शनी लगी है. उसमें ऐतिहासिक और प्राचीन सिक्के और नोट हैं. इस तरह का यह आयोजन रायपुर में दूसरी बार हो रहा है. आज से 2600 साल पहले के पुराने सिक्के प्रदर्शनी में लगी हुई है. आज जो सिक्के चल रहे हैं उन सिक्कों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि प्राचीन और ऐतिहासिक सिक्कों की खरीदी करने के साथ ही बिक्री भी की जाती है.

अंग्रेज जब भारत में आए थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे. उन्होंने धीरे-धीरे करके भारत पर कब्जा किया. उस दौरान उन्होंने खुद के नोट चलाए थे. 1947 के पहले के जो नोट थे उसे ब्रिटिश इंडिया नोट बोलते हैं. ऐसे नोट आज के समय में देखने को नहीं मिलते जो की दुर्लभ हो गए हैं. जिसके पास इस तरह के नोट होंगे उन्हें अच्छी कीमत भी मिल जाएगी. हमारे पास अलग-अलग देश के लगभग 200 कंट्री के नोट हैं.

कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके नाम चेंज हो चुके हैं. जैसे जिंबॉब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था. इसी तरह श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था. ऐसे कई छोटे-छोटे आईलैंड देश हैं, जिनके नोट मौजूद हैं. स्कूल के समय पुरानी चीज संग्रह करने का मन में आया था. हमारी कॉलोनी में कुछ फॉरेनर रहते थे. उनसे फॉरेन कंट्री के नोट या फिर पुरानी वस्तु खरीदते थे- पीयूष अग्रवाल, संग्राहक, नागपुर

दुर्ग के संग्राहक रविंद्र जैन ने बताया कि "मेरे पास नोटों, सिक्कों, डाक टिकटों और पुरानी वस्तुओं का दुर्लभ संग्रह है. पुरानी चीजों में मेरे पास एक पजल लॉक है. यह ताला एक नजर में देखने से ऐसा लगता है कि यह कैसे खुलेगा. इसमें तीन चाबी का इस्तेमाल किया जाता है तब जाकर यह ताला खुलता है. यह ताला पीतल का बना हुआ है. काफी आकर्षक है. वैसे ही मेरे पास एक गीता है. जो संसार की सबसे छोटी गीता है. जो अंगूठे के नाखून के बराबर है, जिसमें 18 अध्याय हैं. पीतल का तीन चाबी वाला यह ताला लगभग 75 साल पुराना है. जो राजस्थान के कुछ घरों में आज भी देखने को मिल सकता है.

मैं एक आर्टिस्ट भी हूं. मैं कार्टूनिस्ट भी रहा हूं. मैं पिछले 35 सालों से इस फील्ड से जुड़ा हूं. मेरे खुद के म्यूजियम में पुराने टेलीफोन. ग्रामोफोन पुराने और ऐतिहासिक चीजों का कलेक्शन है. इसके साथ ही मैं बोनसाई का भी काम करता हूं, जिसमें मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है- रविंद्र जैन, संग्राहक

सक्ती के संग्राहक की राय

सक्ती के संग्राहक हरिओम अग्रवाल ने बताया कि "मुझे प्राचीन और ऐतिहासिक चीजों के कलेक्शन करने का शौक पिछले 40 सालों से है. मैं पुराने सिक्के और नोट का कलेक्शन करता हूं. छत्तीसगढ़ के सिक्कों का कलेक्शन खासतौर पर किया हूं. छत्तीसगढ़ के लोगों को यही जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन समय में सिक्के जारी हुए थे. छत्तीसगढ़ में जो भी राजा महाराजा हुए उन्होंने अपने समय में सिक्के जारी किए थे.

हरिओम अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे पुराने सिक्कों की बात करें तो मल्हार के सिक्के हैं. जो लगभग 2200 साल पुरानी है. इन सिक्कों में हाथी, मोर और देवी मां के चित्र अंकित हैं. लेड के बाद तांबा के सिक्के भी निकाले थे. मल्हार के सिक्कों के बाद छत्तीसगढ़ में सिरपुर के सिक्के भी चलन में आए थे. यह सिक्के पांचवी, छठवीं शताब्दी के हैं. सिरपुर के राजाओं ने सोने के सिक्के निकाले थे. जो की 1.3 ग्राम के थे. जिसमें कर्मादीप के राजा महेंद्र दीप के भी सिक्के हैं. तीनों सिक्कों के वजन लगभग 1.3 ग्राम हुआ करते थे, जो की साइज में छोटा बड़ा हुआ करता था. बचपन में मुझे कुछ सिक्के और डाक टिकट अच्छे मिले. इसके बाद से मैंने इसका संग्रह करना शुरू किया. पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को देखने से लगा कि हमारी विरासत और संस्कृति को बचाकर रखना चाहिए."

पुराने अखबारों की प्रदर्शनी (ETV BHARAT)

दक्षिण कोसल मुद्रा परिषद का यह आयोजन खास

दक्षिण कोसल मुद्रा परिषद के उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण लाहोटी ने बताया कि "रायपुर में दक्षिण कोसल मुद्रा उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है. यह तीन दिवसीय आयोजन है. जो 13 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा. पिछले साल भी इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. जिसमें तीन दिनों के दौरान लगभग 12,000 लोग इस प्रदर्शनी में पहुंचे थे.

लक्ष्मी नारायण लाहोटी ने कहा कि इस बार भी उम्मीद है कि प्रदर्शनी देखने के लिए अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे. लोगों को यह बताने की कोशिश है कि हमारी प्राचीन विरासत और संस्कृति कैसी थी. उस समय किस तरह के मुद्रा जिसमें नोट या सिक्के प्रचलन में थे. प्राचीन और ऐतिहासिक चीजों में पुराने अखबार, 2 इंच हाइट की कुकर, प्राचीन और ऐतिहासिक लॉक जैसी कई चीजें इस प्रदर्शनी में लगाई गई है.

