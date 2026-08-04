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फतेहाबाद में उधार में दूध नहीं मिला तो डेयरी संचालक पर कर दिया चाकू से हमला, CCTV में कैद हुई वारदात

फतेहाबाद में उधार पर दूध देने से इनकार करने पर युवकों ने डेयरी संचालक पर चाकू से हमला किया. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

Dairy Owner Stabbed After Refusing Milk on Credit in Fatehabad
डेयरी संचालक पर चाकू से हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 4, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
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फतेहाबाद : फतेहाबाद शहर के डीएसपी रोड स्थित गांधी डेयरी पर सोमवार शाम उधार में दूध नहीं देने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक अपने 3-4 साथियों के साथ लौट आया और डेयरी संचालक टोनी गांधी पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में टोनी गांधी और डेयरी का एक कारिंदा घायल हो गए. दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना: हमले की पूरी वारदात डेयरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. घटना के दौरान दुकान में अफरा-तफरी मच गई. शोर सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी.

उधार में दूध नहीं दिया तो हमला कर दिया (ETV Bharat)

"उधार में दूध नहीं दिया तो हमला कर दिया": डेयरी संचालक टोनी गांधी ने बताया कि, "आरोपी युवक उधार में दूध मांगने आया था, लेकिन मेरे भाई ने उधार देने से मना कर दिया. इससे वह नाराज होकर चला गया. कुछ देर बाद वह अपने 3-4 साथियों के साथ लौटा और बहस करने लगा. देखते ही देखते उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और मुझ पर चाकू से हमला कर दिया. जब आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपी वहां से भाग निकले."

पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश: पुलिस की मानें तो आरोपी युवक फतेहाबाद के अशोक नगर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

"जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी": इस पूरे मामले में हुड्डा चौकी इंचार्ज अतुल ने कहा कि, "शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा."

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