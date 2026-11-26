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बिहार के भोजपुर में जारी है बदमाशों का तांडव, डेयरी संचालक को मारी गोली

मिली जानकारी के अनुसार राजदेव चौधरी का अपने पड़ोसियों के साथ पहले से विवाद चला आ रहा था. बताया जा रहा है कि डेयरी संचालन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद को लेकर आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले पिता और उनके बेटों ने राजदेव चौधरी पर गोली चला दी.

इस घटना में डेयरी संचालक गोली लगने से जख्मी हो गए. जख्मी की पहचान बिरमपुर गांव निवासी राजदेव चौधरी (59 वर्ष) के रूप में हुई है. उन्हें बाएं पैर की जांघ में गोली लगी है. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

गोली उनके बाएं पैर की जांघ में लगी, जिससे वह जख्मी होकर गिर पड़े. जख्मी राजदेव चौधरी ने बताया कि बदमाशों ने उन पर गोली चलाई थी. अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने तत्काल डेयरी का दरवाजा बंद कर लिया. उनका कहना है कि यदि वह समय रहते दरवाजा बंद नहीं करते तो आरोपित उन पर कई और गोलियां चला सकते थे.

आरा में डेयरी संचालक को मारी गोली (ETV Bharat)

पुलिस कर रही छापेमारी

इधर घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है. इस संबंध में सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि डेयरी चलाने को लेकर उठे विवाद में गोली मारी गई है. गोली जख्मी के पैर में लगी है और फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

''डेयरी संचालक को गोली मारी गई है. गोली उनके पैर में लगी है. फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है.''-रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2

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