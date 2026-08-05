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हिसार में डेयरी संचालक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

हिसार: जिले के सूर्य नगर के डेयरी संचालक जीवन की हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है. मृतक के घर के पास के ही फाइनेंसर रमेश के साथ जीवन का विवाद हुआ था. दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले थे और जीवन ने रमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. इसी रंजिश को लेकर उसकी हत्या की गई.

20 साल पहले हिसार आया था बिजेंद्रः पुलिस प्रवक्ता मदन लाल ने बताया कि "हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. मृतक के पिता बिजेंद्र की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. बिजेंद्र बीस साल पहले हिसार आया था और यहां सूर्य नगर में डेयरी का काम शुरु किया था. उसका बेटा जीवन भी डेयरी का काम संभालता था."