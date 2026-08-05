हिसार में डेयरी संचालक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
हिसार में डेयरी संचालक की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.
Published : August 5, 2026 at 3:10 PM IST
हिसार: जिले के सूर्य नगर के डेयरी संचालक जीवन की हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है. मृतक के घर के पास के ही फाइनेंसर रमेश के साथ जीवन का विवाद हुआ था. दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले थे और जीवन ने रमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. इसी रंजिश को लेकर उसकी हत्या की गई.
20 साल पहले हिसार आया था बिजेंद्रः पुलिस प्रवक्ता मदन लाल ने बताया कि "हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. मृतक के पिता बिजेंद्र की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. बिजेंद्र बीस साल पहले हिसार आया था और यहां सूर्य नगर में डेयरी का काम शुरु किया था. उसका बेटा जीवन भी डेयरी का काम संभालता था."
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिसः पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि "पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है. फुटेज में जीवन एक ट्राली में गोबर डालकर उसे बाइक से पीछे बांध कर ले जाता दिखाई दे रहा है. बाद में उसे दस-पंद्रह युवकों ने रोक लिया. उस पर लाठी डंडो से हमला किया. जीवन गंभीर रूप से घायल हो गया. प्रारंभिक जांच के अनुसार सीने और पेट में चोट लगने से उसकी मौत हुई है. शव का पोस्टमार्टम हिसार के अग्रोहा में किया गया है. पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है."