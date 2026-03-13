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बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार, निगरानी ने घूसखोर डेयरी अधिकारी को किया गिरफ्तार

बेतिया में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन ( ETV Bharat )