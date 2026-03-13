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बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार, निगरानी ने घूसखोर डेयरी अधिकारी को किया गिरफ्तार

बिहार के बेतिया में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर डेयरी ऑफिसर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. पढ़ें

Dairy officer arrested in Bettiah
बेतिया में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
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बेतिया: बिहार के बेतिया में निगरानी विभाग ने घूसखोर अधिकारी को दबोचा है. जिला गव्य विकास कार्यालय से फील्ड ऑफिसर अनुराग अभिषेक को निगरानी की टीम ने 30000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि गौनाहा के रहने वाले बबलू कुमार ने निगरानी को आवेदन दिया था और निगरानी की टीम बेतिया पहुंची थी.

निगरानी ने रिश्वतखोर अधिकारी को दबोचा: बेतिया के बानूछापर के हाजमा टोला में निगरानी की टीम ने जिला गव्य विकास कार्यलय के फील्ड ऑफिसर को कार्यालय से धर दबोचा. यह कार्रवाई बबलू कुमार की शिकायत पर हुई है. बबलू कुमार ने बताया कि उन्होंने डेयरी के लिए चार गाय खरीदी थी और इसके लिए मिलने वाले अनुदान में अधिकारी ने पहले ही ऑफिस खर्च के नाम पर 32 हजार रुपये अपने खाते में ले लिए थे.

निगरानी ने घूसखोर डेयरी अधिकारी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

"इंश्योरेंस के नाम पर पहले 32 हजार लिए और फिर पैसा मांगे तो मैंने उनको विजिलेंस से पकड़वाया है. तीस हजार लिए थे. अनुराग अभिषेक को पकड़ा गया है."- बबलू कुमार, शिकायतकर्ता

तीस हजार ले रहे थे घूस: इसके बाद भी अधिकारी ने अनुदान की राशि जारी करने के लिए फिर से 30 हजार रुपये नगद की मांग की. निगरानी विभाग की टीम, जो पटना से विशेष रूप से भेजी गई थी, उसने तत्काल मौके पर पहुंचकर अनुराग अभिषेक को 30 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

Dairy officer arrested in Bettiah
जिला गव्य विकास कार्यालय (ETV Bharat)

अधिकारी को पटना ले गई टीम: निगरानी विभाग के डीएसपी मिथलेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अधिकारी डेयरी फील्ड ऑफिसर अनुराग अभिषेक, बबलू कुमार के मामले में एक लाख 90 हजार रुपये के अनुदान में से 30 हजार रुपये रिश्वत ले रहे थे. इस कार्रवाई से जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की सख्त कार्रवाई का संदेश गया है. डेयरी फील्ड ऑफिसर गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें पटना ले जाया जा रहा है.

"डेयरी फील्ड ऑफिसर अनुराग अभिषेक को 30 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है. अनुराग अभिषेक, बबलू कुमार के गाय खरीदने मामले में मिले अनुदान एक लाख 90 हजार में से आज तीस हजार रिश्वत ले रहे थे, तभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."- मिथलेश कुमार ,डीएसपी, निगरानी

Dairy officer arrested in Bettiah
डेयरी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी: यह मामला स्थानीय डेयरी किसानों और अनुदान प्राप्त करने वाले हितधारकों के लिए एक चेतावनी भी है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा. बेतिया के हाजमा टोला में हुई यह गिरफ्तारी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग पूरी तरह सक्रिय है और किसी भी अधिकारी को दंड से नहीं बचाया जाएगा.

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बिहार में रिश्वतखोर गिरफ्तार
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