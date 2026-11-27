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NDRI में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेले का आगाज, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप पर दिया जा रहा जोर

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर एनडीआरआई में डेयरी महाकुंभ का आगाज ( ETV Bharat )

करनाल: राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के चलते करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला और एग्री एक्सपो का शानदार आगाज हुआ. देशभर से पहुंचे किसान, पशुपालक, डेयरी उद्यमी और कृषि विशेषज्ञ इस आयोजन में आधुनिक डेयरी तकनीक, उन्नत नस्ल के पशुओं और नए कृषि नवाचारों से रूबरू हो रहे हैं. मेले का मकसद सिर्फ पशुपालन की नई तकनीक दिखाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और डेयरी क्षेत्र को एक बड़े व्यवसाय के रूप में विकसित करने के रास्ते खोलना भी है.

NATIONAL MILK DAY (ETV Bharat) इन तकनीकों से युवा शुरू कर सकते स्टार्टअप: NDRI के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने बताया कि संस्थान अब तक करीब 150 तकनीकें विकसित कर चुका है, जिनमें से 60 से 70 तकनीकें बाजार में पहुंच चुकी हैं. इस बार मेले में उन तकनीकों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है, जो अनुसंधान के स्तर पर विकसित हो चुकी हैं और बाजार में उतारे जाने के लिए तैयार हैं. इन तकनीकों को अपनाकर युवा अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और डेयरी क्षेत्र में नए उद्यमी बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि अब पशुपालन केवल पारंपरिक व्यवसाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक के सहारे इसे मुनाफे का मजबूत माध्यम बनाया जा सकता है.

डेयरी मेले में आयोजित कार्यक्रम (ETV Bharat) दूध उत्पादन में भारत का दुनिया में दबदबा: डॉ. धीर सिंह ने बताया कि भारत करीब 247 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है. वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है. उन्होंने किसानों, पशुपालकों, बकरी पालकों और डेयरी व्यवसाय से जुड़ने के इच्छुक युवाओं से मेले में पहुंचकर नई तकनीकों की जानकारी लेने और संस्थान के अनुसंधान का लाभ उठाने की अपील की. डेयरी मेले में मधुमक्खी पालन का स्टॉल (ETV Bharat) खेत से बाजार तक सीधा जुड़ाव जरूरी: महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो. सुरेश मल्होत्रा ने कहा कि ''एग्री एक्सपो इस मेले का प्रमुख आकर्षण है, जहां कृषि और डेयरी क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज खेती को केवल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय खेत से बाजार तक जोड़ने की जरूरत है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके. NDRI ने महिलाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों को तकनीक एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन मंच तैयार किया है.'' डेयरी मेले में गायों की अलग-अलग ब्रीड देखते किसान (ETV Bharat)