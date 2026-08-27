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दिल्ली में 90 फीसदी डेयरी फार्म अनधिकृत: रोज़ाना यमुना में जा रहा मीट्रिक टन गोबर और अपशिष्ट, स्वास्थ्य व यातायात के लिए बड़ा खतरा

अधिकृत प्रणाली से बाहर होने के कारण इस कचरे का कोई उचित प्रबंधन नहीं हो पाता है. केवल 11 अधिकृत डेयरियां ऐसी हैं जो नियमों के दायरे में आती हैं. इन 11 अधिकृत डेयरियों में 60,210 मवेशी हैं, जो प्रतिदिन लगभग 734 मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं (जो सभी श्रेणियों में सबसे अधिक है). इसके अलावा, 4 प्रकार की अधिकृत गौशालाओं में 19,638 मवेशी (240 मीट्रिक टन अपशिष्ट) और 42 निजी गौशालाओं में 20,776 मवेशी (252 मीट्रिक टन अपशिष्ट) दर्ज किए गए हैं. कुल मिलाकर इन सभी मूल्यांकित इकाइयों में 1.2 लाख से अधिक मवेशी हैं और प्रतिदिन लगभग 1,500 मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन होता है.

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 557 डेयरी और गौशाला इकाइयों में से अधिकांश अनधिकृत हैं. नियामक चुनौती का पैमाना इस बात से समझा जा सकता है कि शहर में पहचानी गई प्रत्येक अधिकृत डेयरी के मुकाबले 45 से अधिक अवैध डेयरियां चल रही हैं. मूल्यांकन में 500 से अधिक अनधिकृत डेयरी प्रतिष्ठान पाए गए हैं, जिनमें सामूहिक रूप से लगभग 22,540 मवेशी मौजूद हैं. ये अवैध इकाइयां प्रतिदिन लगभग 274 मीट्रिक टन डेयरी अपशिष्ट (गोबर और अन्य कचरा) उत्पन्न कर रही हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दिल्ली सरकार की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, शहर में संचालित होने वाले डेयरी फार्मों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अवैध और अनधिकृत है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में अलग-अलग ईलाकों में चल रही डेयरियों में से 90 प्रतिशत से अधिक इकाइयां बिना लाइसेंस के चल रही हैं, जिनके कारण हर दिन भारी मात्रा में अनट्रीटेड पशु अपशिष्ट सीधे दिल्ली की नालियों और अंत में यमुना नदी में बह रहा है. यह स्थिति न केवल राजधानी की जल निकासी व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, यातायात और पर्यावरण के लिए भी बड़े खतरे की घंटी बजा रही है.

अवैध और अनियमित डेयरी फार्मों से निकलने वाला गोबर और अन्य अपशिष्ट खुले में फेंके जाने के कारण सीधे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को चोक कर रहा है. जिसका जिक्र पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक कार्यक्रम के दौरान किया था. मानसून या आम दिनों में भी यह कचरा बहकर सीधे नालियों के जरिए यमुना नदी में मिल रहा है. दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा भी कहते हैं कि 'जल निकायों में इस तरह के अपशिष्ट के प्रवेश करने से पानी की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है, जिससे जलीय जीवन और नदी का पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है.' यमुना के बाढ़ के मैदानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी यह अपशिष्ट एक बड़ा संकट बन गया है.

यातायात और जनस्वास्थ्य पर मंडराता खतरा

अवैध डेयरी फार्म केवल पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं. रिपोर्ट में इन मुख्य समस्याओं को रेखांकित किया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काफिला भी कई बार सड़कों पर मंडरा रहे पशुओं की वजह से रुका है. डेयरी मालिक अक्सर दूध दुहने के बाद मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं. ये मवेशी सार्वजनिक सड़कों और फ्लाईओवरों पर घूमते नजर आते हैं, जिससे भीषण ट्रैफिक जाम लगता है और वाहन चालकों के लिए दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. मवेशियों को सीवेज या जहरीले कचरे के पास बांधने से अस्वच्छता फैलती है, जो आसपास के निवासियों और पशुधन दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है. कुछ बिना लाइसेंस वाली इकाइयों पर कृत्रिम या घटिया दूध और पनीर बनाने के लिए स्टार्च, डिटर्जेंट, परिष्कृत तेल और अन्य हानिकारक उपयोग करने के आरोप भी जुड़े रहे हैं, जो सीधे तौर पर जनता की सेहत से खिलवाड़ है.

समाधान की ओर कदम: नए बायोगैस संयंत्रों का प्रस्ताव

इस विकराल समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है. प्रशासन ने शहर में डेयरी अपशिष्ट के वैज्ञानिक उपचार के लिए कई नए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है. इन प्रस्तावित संयंत्रों की संयुक्त क्षमता प्रतिदिन हजारों टन कचरे को प्रोसेस करने की होगी. अधिकारियों के मुताबिक, ये बायोगैस प्लांट मुख्य रूप से गाजीपुर डेयरी, गाजीपुर पेपर मार्केट और भलस्वा डेयरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे. इनमें गाजीपुर डेयरी संयंत्र की क्षमता सबसे अधिक 300 टन प्रतिदिन होगी, जबकि अन्य संयंत्रों की क्षमता 125 से 200 टन प्रतिदिन के बीच निर्धारित की गई है.

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