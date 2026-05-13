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यूपी में डेयरी कॉन्क्लेव; आगरा में कल जुटेंगे आठ जिलों के किसान, गौपालक और निवेशक, मंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे उद्घाटन

आगरा : योगी सरकार की मंशा स्वदेशी उन्नत गोवंश से समृद्ध उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है. आगरा में दुग्ध विकास विभाग की ओर से गुरुवार (14 मई) को ‘स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम’ का आयोजन किया जा रहा है. आरबीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में गुरुवार को डेयरी कॉन्क्लेव (Dairy Conclave) में आगरा व अलीगढ़ मंडल के पशुपालक, दुग्ध उत्पादक व उद्यमी जुटेंगे. डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ पशुधन, दुग्ध विकास व राजनैतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे.





डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना समागम का उद्देश्य : आगरा में आयोजित समागम का उद्देश्य दुग्ध विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना है. जिसकी थीम 'स्वदेशी उन्नत गोवंश, समृद्ध निवेश, सुरक्षित भविष्य-खुशहाल उत्तर प्रदेश' है. दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के ने बताया कि आगरा में आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के किसान, पशुपालक, निवेशक, दुग्ध उत्पादक और उद्यमी के साथ ही विभागीय अधिकारी एक ही मंच पर जुटेंगे. समागम में स्वदेशी गायों की उन्नत प्रजातियों, गोपालन से जुड़े क्षेत्रों में निवेश के अवसरों, किसानों-गोपालकों के सुरक्षित भविष्य और इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलने वाले बल पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा.



समागम में मौजूद रहेंगे एक्सपर्ट : दुग्ध आयुक्त ने बताया कि आगरा में प्रस्तावित समागम में किसान, गोपालक, दुग्ध उत्पादक, उद्यमी व निवेशक के साथ ही एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे. इस अवसर पर नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना की लाभार्थी पशुपालकों को अपनी सफलता की कहानी से अवगत कराएंगी. उन्होंने बताया कि निवेशक व उद्यमी यहां डेयरी प्लांट, गोशाला, बायोगैस समेत अन्य अत्याधुनिक तकनीकि और इस क्षेत्र में अपनी संभावनाएं तलाशेंगे. इसके साथ ही दुग्ध उत्पादक भी सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव के जरिए अन्य पशुपालकों को प्रेरित करेंगे.



