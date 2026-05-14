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Dairy Conclave: आगरा में जल्द शुरू होगा पराग का बंद प्लांट, नहीं रुकेगा दूध का भुगतान

डेयरी कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के आठ जिलों से किसान, गौपालक, निवेशक, लाभार्थी, दुग्ध उत्पादक और उद्यमी शामिल हुए.

Dairy Conclave
पशुधन, दुग्ध विकास व राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:11 PM IST

6 Min Read
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आगरा: योगी सरकार की किसान और पशुपालकों की आय दोगुनी करने की योजना के तहत आगरा में गुरुवार को दुग्ध विकास विभाग की ओर से डेयरी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया. जिसका उद्घाटन पशुधन, दुग्ध विकास व राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया.

डेयरी कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के आठ जिलों से किसान, गौपालक, निवेशक, लाभार्थी, दुग्ध उत्पादक और उद्यमी शामिल हुए.

पशुधन, दुग्ध विकास व राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह. (ईटीवी भारत)

योगी सरकार ने स्वदेशी उन्नत गोवंश से समृद्ध उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है. आगरा में बंद पराग का प्लांट जल्द चालू किया जाएगा. इसके साथ ही किसान और गौपालकों को भुगतान नहीं अटकाया जाएगा.

बता दें कि दुग्ध विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डेयरी कॉन्क्लेव मंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं. जिसकी थीम 'स्वदेशी उन्नत गोवंश, समृद्ध निवेश, सुरक्षित भविष्य-खुशहाल उत्तर प्रदेश' है.

इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं

दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के ने बताया कि आगरा में आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के आठ जिलों के किसान, पशुपालक, निवेशक, दुग्ध उत्पादक और उद्यमी एक मंच पर आए हैं. समागम में स्वदेशी गायों की उन्नत प्रजातियां, गोपालन से जुड़े क्षेत्रों में निवेश के अवसर, किसानों-गोपालकों के सुरक्षित भविष्य और इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास व इनोवेशव से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

आगरा में पहले ही पांच हजार करोड रुपये का निवेश आया था. यहां पर आए एक्सपर्ट ने किसानों, गोपालक, दुग्ध उत्पादक और उद्यमी को अत्याधुनिक जानकारी दी है.

यहां पर आए किसानों और पशु पालकों को नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना समेत विभाग की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है. क्योंकि, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर की भरमार है.

Dairy Conclave
डेयरी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते पशुधन, दुग्ध विकास व राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह. (ईटीवी भारत)

यूपी की इकॉनमी यूं बढ़ेगी आगे

पशुधन, दुग्ध विकास व राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि निराश्रित गोवंश सीएम योगी की प्राथमिकता में हैं. यूपी में सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं. देश में यूपी दुग्ध उत्पादन में नंबर एक पर हैं. किसान और पशुपालकों की आय का सबसे अच्छा साधन दूध है.

यूपी में डेयरी कॉन्क्लेव से पशुपालकों, गौपालक और दुग्ध समितियों को मजबूत किया जा रहा है. महीने के अंदर ही दूध का भुगतान का काम कर रहे हैं.

गौपालक और किसानों को बताया कि नंदनी कृषक सम्बृद्धि योजना में 31.50 लाख का अनुदान है. मिनी नंदनी कृषक सम्बृद्धि योजना में 11.80 लाख का अनुदान, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ सम्बर्धन योजना में 80 हज़ार का अनुदान है.

इसके बारे में लोगों को जागरुक किया जा रहा है. खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं. जिससे लोग इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा कर बेहतर कमाई करें. सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है.

यूपी की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनिमी खेती और पशु पालन से बढेगी. इस दिशा में काम किया जा रहा है. इसके साथ ही 200 गायों की यूनिट स्थापना पर सरकार 4 करोड़ का ऋण है. जिसमें 2 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है. आगरा में पराग डेयरी के प्लांट को जल्द शुरू करने की बात कही.

यूपी में चार दूध फैक्ट्री अब चालू हुई

पशुधन, दुग्ध विकास व राजनैतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि पीएम मोदी की अपील है कि निजी वाहन कम उपयोग करें. सार्वजनिक वाहन में यात्रा करें.

पीएम मोदी की अपील पर आगरा में आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव में किसान, गौपालक, दुग्ध उत्पादक और अन्य लोग भी अपने निजी वाहनों से नहीं, बसों से आए हैं. पशुपालकों और यहां पर आए लोगों से अपील की है कि डीजल और पेट्रोल की बचत करें. सोना भी नहीं खरीदें. महंगाई पर नियंत्रण करने में सहयोग करें.

पशुधन, दुग्ध विकास व राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि यूपी में पराग की​ स्थिति अब बडी सुधार में हैं. सरकार इस ओर काम कर रही है. यूपी की बात करें तो दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है. यूपी में अभी सरकार की चार फैक्ट्री बंद थीं.

गोरखपुर, कानपुर, कन्नोज और अंबेडकर नगर है. ये चारों फैक्ट्री चलाई जा रही हैं. जिन्हें अब नेशनल डवलपमेंट डेयरी बोर्ड इसे संभाल रहा है. ये सभी संचालित हो जाएंगी. अब यूपी में दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा.

दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गोपालकों को शुद्ध एवं निरंतर आय सुनिश्चित करना, जनमानस को शुद्ध एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देना, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करना, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित करना एवं विस्तार करना, आधुनिक डेयरी तकनीकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, नन्द बाबा मिशन के लाभ व जानकारी आमजन,गोपालकों तक पहुंचाना है.

नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ पांच करोड़ तथा बड़े प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ तक ऋण प्रदान किया जाता है. नन्द बाबा दुग्ध मिशन का उद्देश्य गोपालकों को बेहतर मूल्य, दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने, देशी गौवंश संरक्षण, नस्ल सुधार, किसानों की आय बढ़ाने, दुग्ध निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी बढ़ाने की है.

अब इन मंडल में होगा डेयरी कॉन्क्लेव

आगरा आईं दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के ने बताया कि यूपी के सभी मंडलों में 'स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम' यानी डेयरी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएंगे. आगरा में आज आगरा व अलीगढ़ मंडल का डेयरी कॉन्क्लेव हुआ है.

इसके साथ ही जून में मुरादाबाद-बरेली मंडल, जुलाई में लखनऊ मंडल, अगस्त में अयोध्या-देवीपाटन मंडल, सितंबर में कानपुर-झांसी मंडल, अक्टूबर में गोरखपुर-बस्ती मंडल, नवंबर में प्रयागराज-चित्रकू टइसके साथ ही दिसंबर में वाराणसी, आजमगढ़ व विंध्याचल मंडल में यह समागम प्रस्तावित है.

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