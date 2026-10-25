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दीपावली से पहले उदयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू, मुंबई-दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा उड़ानें

दीपावली पर उदयपुर घूमने आते हैं पर्यटक ( ETV Bharat Udaipur file photo )

उदयपुर: दीपावली की रौनक और पर्यटन सीजन के बीच उदयपुर आने-जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए नए विकल्प खुल गए हैं. महाराणा प्रताप एयरपोर्ट (डबोक) पर 25 अक्टूबर से शीतकालीन उड़ान समय-सारणी लागू हो गई है. यह शेड्यूल 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा, इसमें पांच विमान कंपनियों की कुल 31 उड़ानें निर्धारित की गई हैं. दीपावली के आसपास छुट्टियों और सर्दियों में बढ़ने वाली पर्यटकों की आवाजाही के लिहाज से हवाई कनेक्टिविटी अहम मानी जा रही है, उदयपुर अपनी झीलों, ऐतिहासिक महलों और विवाह समारोहों के लिए देश-विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, ऐसे में नए शेड्यूल से यात्रियों को प्रमुख शहरों से आने-जाने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे.