दीपावली से पहले उदयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू, मुंबई-दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा उड़ानें
एयरपोर्ट डायरेक्टर सांवरमल ने बताया नए विंटर शेड्यूल में उदयपुर की हवाई कनेक्टिविटी में नोएडा और नवी मुंबई भी शामिल हैं.
Published : October 25, 2026 at 2:19 PM IST
उदयपुर: दीपावली की रौनक और पर्यटन सीजन के बीच उदयपुर आने-जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए नए विकल्प खुल गए हैं. महाराणा प्रताप एयरपोर्ट (डबोक) पर 25 अक्टूबर से शीतकालीन उड़ान समय-सारणी लागू हो गई है. यह शेड्यूल 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा, इसमें पांच विमान कंपनियों की कुल 31 उड़ानें निर्धारित की गई हैं. दीपावली के आसपास छुट्टियों और सर्दियों में बढ़ने वाली पर्यटकों की आवाजाही के लिहाज से हवाई कनेक्टिविटी अहम मानी जा रही है, उदयपुर अपनी झीलों, ऐतिहासिक महलों और विवाह समारोहों के लिए देश-विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, ऐसे में नए शेड्यूल से यात्रियों को प्रमुख शहरों से आने-जाने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे.
मुंबई और दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा उड़ानें: उदयपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर सांवरमल ने बताया कि नए विंटर शेड्यूल में मुंबई के लिए रोजाना 10 और दिल्ली के लिए 8 सीधी उड़ानें निर्धारित की गई हैं. मुंबई के लिए एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर सेवाएं देंगी, वहीं दिल्ली के लिए इंडिगो की चार, एयर इंडिया की तीन और एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान शामिल है. सुबह दिल्ली से पहली फ्लाइट 7:50 बजे उदयपुर पहुंचेगी, जबकि रात 7:55 बजे अंतिम उड़ान दिल्ली के लिए रवाना होगी.
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नोएडा से नवी मुंबई तक सीधी कनेक्टिविटी: इस बार उदयपुर की हवाई कनेक्टिविटी में नोएडा और नवी मुंबई भी शामिल हैं. नवी मुंबई के लिए सुबह 11:50 बजे इंडिगो और शाम 4:15 बजे अकासा एयर की उड़ान निर्धारित है. नोएडा और जयपुर के बीच भी उड़ानों का संचालन होगा, जयपुर के लिए दोपहर 12:20 बजे रोजाना सीधी फ्लाइट मिलेगी. इसके अलावा बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए भी नियमित उड़ानें निर्धारित की गई हैं.
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पांच एयरलाइंस करेंगी संचालन: नए शेड्यूल में इंडिगो की 19, एयर इंडिया की 6, अकासा एयर की 3, स्पाइसजेट की 2 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 1 उड़ान शामिल है. हैदराबाद के लिए 21 नवंबर से रात 7:15 बजे तीसरी दैनिक उड़ान शुरू करने की भी योजना है. दीपावली की छुट्टियों से शुरू होकर सर्दियों तक चलने वाला यह शेड्यूल उदयपुर के पर्यटन कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है, बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटकों, व्यापारियों और प्रवासी परिवारों को सुविधा मिलने की उम्मीद है, हालांकि यात्रा से पहले यात्रियों को संबंधित एयरलाइन से उड़ान का समय और संचालन के दिन जरूर जांच लेने चाहिए.
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