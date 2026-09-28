जिनके लिए धरने पर बैठी थीं उमा भारती, 23 साल बाद भी उन दैनिक वेतन भोगियों का सवाल, क्या हुआ तेरा वादा?
भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना प्रदर्शन पर बैठे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चौकीदार, भृत्य, सफाईकर्मी, पंप चालक कर्मचारी शामिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 7:49 PM IST
भोपाल: 2003 के उमा भारती सरकार के दौर की याद अब बीजेपी में भी नहीं होती. लेकिन सत्ता पलट में जिन दैनिक वेतनभोगियों का मुद्दा उस समय शामिल था. 23 साल से बीजेपी की सरकार में नियमित होने की आस लगाए दैनिक वेतनभोगी जरूर बीजेपी को याद दिला रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा. स्कूलों से लेकर पंचायत और हॉस्टल में ये कर्मचारी केवल दो से तीन हजार के मानदेय पर काम कर रहे हैं. कर्मचारी नेता वासुदेव शर्मा का कहना है कि हर महीने पंद्रह सौ रुपए लाडली बहना को दे देती है सरकार. पांच सौ हजार रुपए ज्यादा में ये महीना भर काम करते हैं.
ढाई हजार रुपए वो भी दस महीने मिलता है, जीवन खराब हो गया
भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरने पर बैठे सागर जिले से आए धीरज वाल्मीकि आदिम जाति कल्याम विभाग के छात्रावास के कर्मचारी हैं. धीरज बताते हैं, पगार है ढाई हजार रुपए महीना, वो भी साल में दस महीने ही मिलते हैं. आप बताइए कि आज की मंहगाई में ढाई हजार रुपए महीने में कौन से घर का खर्च चल सकता है. वे कहते हैं, 1975 से मेरे पिता छात्रावास के कर्मचारी थे. 1999 से मैं नौकरी में लगा. पक्की नौकरी के इंतजार में पैंतालीस साल का हो गया. ढाई हजार की पगार में घिसते-घिसते जीवन खराब हो गया.
पंचायत से लेकर आदिम जाति के स्कूल छात्रावास इन्हीं के जिम्मे
इनमें से ज्यादातर मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चौकीदार, भृत्य, सफाईकर्मी, पंप चालक कर्मचारी हैं. इनके अलावा इनमें से कई लोग स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों, छात्रावासों एवं आश्रमों में अंशकालीन अथवा अस्थाई भृत्य के साथ रसोइये का काम करते हैं.
ऑल डिपार्टमेंट आऊटसोर्स अस्थाई, अंशकालीन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. अमित सिंह के मुताबिक, ये हजारों कर्मचारी वर्षों से अत्यंत कम मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. एक तरफ ग्राम पंचायतों के कर्मचारी ई-पंचायत व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और नल-जल व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालने के लिए दिन-रात सेवाएं दे रहे हैं.
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दूसरी तरफ 20-20 वर्षों से सरकारी स्कूलों, छात्रावासों और आश्रम शालाओं में सेवाएं दे रहे अंशकालिक एवं अस्थाई भृत्य और रसोइयों को मात्र 2 से 4 हजार रुपये का मानदेय दिया जा रहा है. आज की महंगाई में इतने कम मानदेय में परिवार का पालन-पोषण करना बेहद कठिन है.
उमा भारती ने इन्हीं के लिए धरना दिया, उन्हीं की सरकार में सुनवाई नहीं
ऑल डिपार्टमेंट आऊटसोर्स अस्थाई, अंशकालीन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष वासुदेव शर्मा बताते हैं, 2003 के विधानसभा चुनवा में आपको याद होगा दैनिक वेतनभोगी कर्मचरियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर उमा भारती वल्लभ भवन में धरने पर बैठ गई थीं. 23 साल हो गए. उसी दैनिक वेतन भोगी की मांग जिस पर मध्य प्रदेश में सत्ता पलट हो गया था. अब भी पूरी नहीं हुई है. बल्कि और ज्यादा बुरी हालत में ये दैनिक वेतन भोगी काम कर रहे हैं.
तब बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि सब नियमित किए जाएंगे, कोई अंशाकालिक कर्मचारी नहीं रखेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं. वासुदेव शर्मा कहते हैं ये वे लोग हैं जो दफ्तर में सबसे पहले आते हैं. इनकी इतनी सी मांग है कि बाकी कर्मचारियों को जो नन्यूनतम वेतन 12500 दिया जाता है वो इन्हें भी दिया जाए.
इन मागों पर काम बंद की चेतावनी दे रहे हैं कर्मचारी
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. इनकी मांग है कि अंशकालीन एवं अस्थाई भृत्य, सफाईकर्मी, पंप चालक, चौकीदार एवं रसोइयों को स्थाई कर्मचारी घोषित कर शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.
- न्यूनतम वेतन संबंधी लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप मनमाने मानदेय की व्यवस्था समाप्त कर उचित एवं समान न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए.
- कार्य समय, अवकाश, पेंशन, बीमा, चिकित्सा सुविधा एवं कार्यस्थल सुरक्षा सहित सेवा शर्तों के लिए स्पष्ट नियमावली जारी की जाए.
- पूर्व में रोके गए मानदेय अंतर एवं पात्र एरियर का तत्काल भुगतान किया जाए तथा बिना उचित प्रक्रिया के कर्मचारियों को सेवा से हटाने की व्यवस्था पर रोक लगाई जाए.