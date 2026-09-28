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जिनके लिए धरने पर बैठी थीं उमा भारती, 23 साल बाद भी उन दैनिक वेतन भोगियों का सवाल, क्या हुआ तेरा वादा?

भोपाल में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

भोपाल: 2003 के उमा भारती सरकार के दौर की याद अब बीजेपी में भी नहीं होती. लेकिन सत्ता पलट में जिन दैनिक वेतनभोगियों का मुद्दा उस समय शामिल था. 23 साल से बीजेपी की सरकार में नियमित होने की आस लगाए दैनिक वेतनभोगी जरूर बीजेपी को याद दिला रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा. स्कूलों से लेकर पंचायत और हॉस्टल में ये कर्मचारी केवल दो से तीन हजार के मानदेय पर काम कर रहे हैं. कर्मचारी नेता वासुदेव शर्मा का कहना है कि हर महीने पंद्रह सौ रुपए लाडली बहना को दे देती है सरकार. पांच सौ हजार रुपए ज्यादा में ये महीना भर काम करते हैं.