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फैजुल्लागंज में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, पानी के बीच जैसे-तैसे गुजारा करते लोग

लखनऊ: राजधानी के फैजुल्लागंज में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. दस दिनों से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन लोगों की जिंदगी अभी भी अस्त-व्यस्त है. बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के बीच जैसे-तैसे जीवनयापन करने को मजबूर हैं. लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में राशन, पीने का पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं पर्याप्त नही हैं.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैजुल्लागंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने त्रिवेणी नगर से नैमिष नगर तक गोमती नदी पर तटबंध बनाने का निर्देश दिया था. हालांकि, तटबंध बनने में अभी समय लगेगा, जबकि बाढ़ पीड़ितों को संसाधन की जरुरत अभी है.

हालांकि, जिला प्रशासन, नगर निगम, क्षेत्रीय विधायक और विपक्ष के नेताओं की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर राहत सामग्री बांटने के दावे किए जा रहे हैं. कहीं से राशन बांटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं पानी की बोतलें और दूसरी जरूरी सामग्री.



इन्हीं दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम फैजुल्लागंज बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच कर लोगों से बात की, जहां बड़ी संख्या में लोग राहत व्यवस्था से असंतुष्ट नजर आए. लोगों का कहना है कि राहत सामग्री कुछ इलाकों तक पहुंची है, लेकिन अंदर के घरों और गलियों तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही है.

लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में राशन और पानी की समस्या (Photo Credit; ETV Bharat)

लइया के सहारे परिवार का पेट नहीं भर सकता (Photo Credit; ETV Bharat)

बाढ़ पीड़ित राम खेलावन ने बताया कि बाढ़ के चलते उन्होंने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहां छोड़ दिया है. इलाके में चोरी की आशंका बनी हुई है, इसलिए उन्हें बार-बार अपने घर को देखने आना पड़ता है. राम खेलावन ने कहा कि राशन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. सिर्फ एक बोतल पानी मिली और राशन के नाम पर लइया, लेकिन लइया के सहारे परिवार का पेट नहीं चल सकता.



बाढ़ पीड़ित रामा देवी ने बताया कि राहत सामान कुछ सीमित इलाकों तक ही पहुंच पा रही है. उनका घर अंदर है, जिसकी वजह से वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं. घर में रहना मुश्किल हो गया है. गले तक पानी है, इसके बावजूद उन्हें कोई पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है.



राम नरेश ने बताया कि हालात बेहद खराब हैं. उनके पास न तो कोई खाना देने पहुंचा और न ही पानी. जब वह खुद राहत लेने के लिए जाते हैं तो उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है. आधार कार्ड दिखाने के बाद इंतजार करने को कहा जाता है. घंटों इंतजार के बाद एक-एक बोतल पानी मिलती है. पानी से परिवार का गुजारा कैसे होगा.

इलाके में चोरी की आशंका (Photo Credit; ETV Bharat)

हनुमान धाम मंदिर परिसर जलमग्न (Photo Credit; ETV Bharat)

पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं पर्याप्त नही (Photo Credit; ETV Bharat)

फैजुल्लागंज में बाढ़ से बिगड़ते हालात (Photo Credit; ETV Bharat)

शिवम सिंह ने बताया कि उनके घर के निचले फ्लोर में पानी भर चुका है. ऊपर के फ्लोर में वह, उनकी पत्नी और बच्चे रह रहे हैं. खाने-पीने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. वह अपने पैसों से राशन खरीदकर लाते हैं, तभी घर में खाना बनता है. बेहद मुश्किल हालात में परिवार का जीवन चल रहा है.बाढ़ पीड़ितों ने नाव की व्यवस्था को लेकर बताया कि उनके इलाके में नावें मौजूद हैं. कई जगह खड़ी भी है, लेकिन जरूरत के समय पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है. लोगों का आरोप है कि जब नाव उनके घर तक पहुंचती है और वह बाहर जाने के लिए मदद मांगते हैं, तो कई बार नाव वाले सहयोग नहीं करते. इसी तरह राहत सामग्री बांटने वालों को लेकर भी लोगों ने शिकायत की है. उनका कहना था कि राशन और पानी की सप्लाई लगातार और पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है.राहत व्यवस्था को लेकर ईटीवी भारत ने नगर आयुक्त गौरव कुमार से बातचीत की. नगर आयुक्त ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं. शेल्टर होम में खाने-पीने और रहने की व्यवस्था की गई है. लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. गौरव कुमार ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में राशन और पानी की बोतलें भेजी गई हैं. जहां कोई व्यक्ति राहत से छूट गया है, वहां भी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. बीमारियां न फैलें, इसके लिए लगातार दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है और डॉक्टरों की टीम भी मौके पर मौजूद है.जलस्तर को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि अभी पानी में कमी नहीं आ रही है. जैसे ही पानी घटेगा, प्रभावित इलाकों में साफ-सफाई का काम शुरू कराया जाएगा. एक तरफ प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के लिए लगातार इंतजाम किए जाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें पर्याप्त राशन, पानी और नाव की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे यह सवाल उठना लाजमी हे कि राहत के दावे और जमीन की तस्वीर में इतना अंतर क्यों है.फैजुल्लागंज, बीकेटी और इकाना स्टेडियम के आसपास जलभराव की समस्या बनी हुई है. वहीं गोमती नदी के किनारे बने हनुमान धाम मंदिर परिसर में भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते मंदिर को बंद कर दिया गया है. राजधानी के प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर में भी अत्यधिक जलभराव है. हालात को देखते हुए मंदिर को फिलहाल तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है.

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