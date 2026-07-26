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बदायूं से लखनऊ के लिए अब रोज एक्सप्रेस ट्रेन, इन स्टेशनों पर स्टॉपेज, ये रहेगा टाइम

रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उझानी स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

बदायूं को सौगात.
बदायूं को सौगात. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 2:16 PM IST

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बदायूं: कासगंज से चलकर वाया बदायूं होते हुए ऐशबाग तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उझानी स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर किया. यह ट्रेन कासगंज से चलकर वाया बदायूं ,बरेली, पीलीभीत, होते हुए लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन तक जाया करेगी. यह ट्रेन कासगंज से प्रतिदिन चला करेगी तथा उसी दिन ऐशबाग से वापसी भी करेगी.

केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

ट्रेन का नियमित संचलन इस प्रकार

15312 कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस का नियमित संचलन 27 जुलाई, 2026 से प्रतिदिन किया जाएगा. यह गाड़ी प्रतिदिन कासगंज से 04.20 बजे प्रस्थान कर उझानी से 05.02 बजे, बदायूं से 05.25 बजे, बरेली से 06.15 बजे, इज्जतनगर से 06.37 बजे, पीलीभीत से 07.40 बजे, पूरनपुर से 08.40 बजे, मैलानी से 09.30 बजे, गोला गोकरननाथ से 09.50 बजे, लखीमपुर से 10.26 बजे, सीतापुर से 10.52 बजे, सिधौली से 11.46 बजे तथा मोहिबुल्लापुर से 12.23 बजे छूटकर ऐशबाग 13.00 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में 15311 ऐशबाग-कासगंज एक्सप्रेस 27 जुलाई, 2026 से प्रतिदिन ऐशबाग से 14.00 बजे प्रस्थान कर मोहिबुल्लापुर से 14.20 बजे, सिधौली से 14.58 बजे, सीतापुर से 15.20 बजे, लखीमपुर से 16.10 बजे, गोला गोकरननाथ से 16.40 बजे, मैलानी से 17.25 बजे, पूरनपुर से 17.52 बजे, पीलीभीत से 18.45 बजे, इज्जतनगर से 19.35 बजे, बरेली से 20.10 बजे, बदायूं से 21.10 बजे तथा उझानी से 21.25 बजे छूटकर कासगंज 22.40 बजे पहुंचेगी.

इस गाड़ी में जनरेटर सह लगेजयान का 01, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04, वातानुकूलित कुर्सीयान का 01, सामान्य द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान के 09 तथा एल.एस.एल.आर.डी के 01 काचों सहित कुल 16 कोच लगाये जाएंगे.

वहीं गाड़ी के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बदायूं वासियों की वर्षों पुरानी मांग प्रतिदिन दिल्ली तथा प्रतिदिन लखनऊ की ट्रेन की थी, जिसे डबल इंजन की भाजपा सरकार ने पूरा कर दिया. उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों की कुछ करने की इच्छा होती है तो वह जरूर पूरी होती है. कहा कि पिछली सरकारों में सांसदों ने भरपूर प्रयास नहीं किया, जिससे यह कार्य नहीं हो पाए. उन्होंने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का बहुत-बहुत आभार भी प्रकट किया.

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