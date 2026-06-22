बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिहाड़ी और पार्टटाइम मजदूरी बढ़ी, इस दिन से लागू होंगी नई दरें
बिजली बोर्ड के इस फैसले फैसले से हजारों दिहाड़ी मजदूरों और पार्टटाइम कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 11:17 AM IST
शिमला: प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद राज्य बिजली बोर्ड ने दिहाड़ी और अंशकालिक (पार्ट टाइम) कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. बोर्ड मुख्यालय ने मजदूरी दरों में संशोधन करते हुए नई दरों को पहली अप्रैल से प्रभावी करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस फैसले से बोर्ड में कार्यरत हजारों दिहाड़ी मजदूरों और पार्टटाइम कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. बढ़ती महंगाई के दौर में मजदूरी दरों में की गई यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर मानी जा रही है.
बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा!
बोर्ड प्रबंधन ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, लेखा एवं ऑडिट अधिकारियों, उपमंडल अधिकारियों और विभिन्न कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि संशोधित दरों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके. राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों का हवाला देते हुए बोर्ड मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों और अंशकालिक कर्मचारियों की मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है. इसके तहत बिजली बोर्ड में कार्यरत कई श्रेणियों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिलेगा.
संशोधित व्यवस्था के अनुसार बेलदार (मजदूर), कैजुअल लेबरर, मेट, कुक, माली, चौकीदार, हेल्पर, स्वीपर, खलासी, स्टोर अटेंडेंट, प्रयोगशाला परिचारक, प्रोसेस सर्वर, चेनमैन, बिल वितरक, पाइप लाइनमैन, वाटर गार्ड सहित अकुशल श्रेणी की 43 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को अब 450.56 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी प्रदान की जाएगी.
यहां मिलेगा 25 फीसदी बढ़ोतरी का लाभ
बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों में अंशकालिक कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. अब पार्टटाइम कर्मचारियों को निर्धारित प्रतिघंटा दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा, जिससे उनके कार्य घंटों के अनुरूप पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा. वहीं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दिहाड़ी और अंशकालिक कर्मचारियों को संशोधित मजदूरी दरों पर पूर्व की तरह 25 फीसदी अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा. यह व्यवस्था राज्य सरकार के पहले से लागू आदेशों के अनुरूप जारी रहेगी.
नई मजदूरी दरों को लागू करने के लिए भेजे गए आदेश
बोर्ड प्रबंधन के अनुसार नई मजदूरी दरों को लागू करने संबंधी आदेश सभी संबंधित अधिकारियों और कार्यालयों को भेज दिए गए हैं. इसके अलावा एचपीपीसीएल, एचपीपीटीसीएल, बीवीपीसीएल एवं अन्य संबद्ध संस्थानों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है. माना जा रहा है कि इस निर्णय से बिजली बोर्ड और उससे जुड़े संस्थानों में कार्यरत हजारों दिहाड़ी और अंशकालिक कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है. कर्मचारियों के बीच इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और इसे लंबे समय से लंबित मांगों की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.
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