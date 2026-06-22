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बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिहाड़ी और पार्टटाइम मजदूरी बढ़ी, इस दिन से लागू होंगी नई दरें

बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा ( ETV Bharat )