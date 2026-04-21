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हरियाणा में डाइकिन एयर कंडीशनर कम्पनी करेगी 1000 करोड़ का निवेश, 500 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोज़गार

हरियाणा में डाइकिन एयर कंडीशनर कम्पनी करेगी 1000 करोड़ का निवेश करने जा रही है जिससे 500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा.

Daikin Air Conditioner Company to invest Rs 1000 crore in Haryana
हरियाणा में डाइकिन एयर कंडीशनर कम्पनी करेगी 1000 करोड़ का निवेश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 21, 2026 at 10:27 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 10:34 PM IST

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चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कहा कि राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं. इसी दिशा में मानेसर में डाइकिन एयर कंडीशनर कंपनी की तरफ से करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है जिससे प्रदेश में लगभग 500 से अधिक युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. ये बातें सीएम ने चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में जापानी डेलिगेशन के साथ बातचीत के दौरान कही.

मानेसर में बनेगा अनुसंधान एवं विकास का प्रमुख केंद्र : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब जापानी कम्पनियों का निवेश को लेकर भरोसा बढ़ गया है और अब निवेश को लेकर कंपनियां इच्छुक हैं. जापानी कम्पनी के निवेश के तहत मानेसर में एक अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा. ये अपनी तरह का देश में सबसे बड़ा और पहला केंद्र होगा, जो न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा बल्कि हरियाणा को औद्योगिक हब के रूप में और अधिक मजबूत करेगा.

हरियाणा में डाइकिन एयर कंडीशनर कम्पनी करेगी 1000 करोड़ का निवेश (Etv Bharat)

जापान-हरियाणा संबंधों को मिला नया आयाम : मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2025 में जापान यात्रा के दौरान हुए एमओयू (समझौता ज्ञापन) का ये प्रत्यक्ष परिणाम है. जापान का हरियाणा की नीतियों और औद्योगिक वातावरण पर गहरा विश्वास बढ़ा है और इस निवेश के रूप में सामने आया है. इससे भविष्य में और भी विदेशी निवेश के रास्ते खुलेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष फोकस : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना है और ‘कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस’ को कम करना है. इसके लिए सरकार ने अनेक सुधारात्मक एवं आवश्यक कदम उठाए हैं, जिससे उद्योगपतियों को निवेश करने में सहायता मिल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने औद्योगिक निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत सभी आवश्यक एनओसी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं. इससे प्रक्रियाएं सरल और तेज हुई हैं, जिससे विदेशी कंपनियों का राज्य की ओर आकर्षण बढ़ा है.

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बैठक करते सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

उद्योगों के अनुकूल नीतियों से राज्य में बढ़ रहा है निवेश : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई उद्योगों के अनुकूल योजनाओं और सुविधाओं के कारण हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है. सरकार आगे भी निवेश को ओर अधिक बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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Last Updated : April 21, 2026 at 10:34 PM IST

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