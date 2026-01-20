ETV Bharat / state

दोनों हाथ से दे दनादन, 3 मिनट में खाए साढ़े तीन किलो दही, तस्वीर देख आप भी हो जाएंगे हैरान

वरिष्ठ नागरिक महिला वर्ग में राजीव नगर, पटना की मधु देवी ने तीन मिनट में 2 किलो 450 ग्राम दही खाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया. राजेन्द्र नगर, पटना की विभा देवी ने 1 किलो 455 ग्राम दही खाकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि अनिसाबाद, पटना की आशा देवी ने तीन मिनट में 1 किलो 54 ग्राम दही खाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया.

वरिष्ठ नागरिक पुरुष श्रेणी में पटना के दानापुर के हरेन्द्र राय ने सभी को पीछे छोड़ते हुए तीन मिनट में 3 किलो 550 ग्राम दही खाकर पहला स्थान प्राप्त किया. जहानाबाद के प्रणय शंकर कांत ने 2 किलो 885 ग्राम दही खाकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि पटना के बिरला कॉलोनी के खुर्शीद आलम ने 2 किलो 875 ग्राम दही खाकर तीसरा स्थान हासिल किया.

महिला वर्ग में रोजी ने खाया 3.34 किलो दही : महिला वर्ग में पटना के अलीनगर की रोजी परवीन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन मिनट में 3 किलो 340 ग्राम दही खाकर पहला स्थान हासिल किया. वहीं पटना के बाजार समिति की सुनीता देवी ने 3 किलो 325 ग्राम दही खाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पटना के कंकड़बाग की ज्योत्सना कुमारी ने 3 किलो 305 ग्राम दही खाकर तीसरा स्थान अपने नाम किया.

पुरुष वर्ग में कुलकुल विजेता : प्रतियोगिता के नतीजों की बात करें तो पुरुष वर्ग में पटना के बाढ़ के कुलकुल कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने मात्र तीन मिनट में 3 किलो 105 ग्राम दही खाकर प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया. पटना के सदीशोपुर के अनिल कुमार ने 3 किलो 75 ग्राम दही खाकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि पटना के संपतचक के अजीत कुमार ने तीन मिनट में 2 किलो 925 ग्राम दही खाकर तीसरा स्थान हासिल किया.

महिला, पुरुष, वरिष्ठ नागरिक और बच्चों जैसी अलग-अलग श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में तीन मिनट के भीतर अधिक से अधिक दही खाने की चुनौती दी गई. हालांकि इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग की विजेता ने पुरुष वर्ग के विजेता से अधिक दही खाया. प्रतियोगिता के अंत में हर श्रेणी के शीर्ष तीन प्रतिभागियों को सुधा की ओर से गिफ्ट हैंपर देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सुधा के दूध, दही और अन्य उत्पाद शामिल रहे.

पटना : पटना डेयरी यानी कंफेड की पटना इकाई में मंगलवार को सुधा की ओर से आयोजित 'दही खाओ इनाम पाओ' प्रतियोगिता लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा. इस अनोखी और पूरी तरह मनोरंजन से भरपूर प्रतियोगिता में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

3 मिनट की प्रतियोगिता में दही खाते लोग (ETV Bharat)

हर वर्ग के लोगों ने लिया हिस्सा : प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह रही कि इसमें हर उम्र के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बुजुर्ग महिलाएं सभी अपने-अपने वर्ग में दही खाने की होड़ में नजर आए. जैसे ही तीन मिनट का समय शुरू हुआ, प्रतिभागी पूरी एकाग्रता और तेजी के साथ दही खाने में जुट गए. कोई दोनों हाथों से दही खाता दिखा तो कोई एक के बाद एक डब्बे खाली करता नजर आया. यह दृश्य दर्शकों के लिए भी किसी लाइव शो से कम नहीं था.

कभी नहीं खाया था 3 मिनट में इतना दही : इसी महिला श्रेणी में शामिल सुषमा कुमारी ने बताया कि वह पहले भी दही खाओ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही हैं. इस बार उन्होंने चार डब्बे दही खाए. हालांकि बगल की कंटेस्टेंट ने उनसे कहीं अधिक दही खा लिया, जिस वजह से उन्हें यह महसूस हुआ कि वह शायद जीत नहीं पाएंगी.

दोनों हाथ से दे दनादन (ETV Bharat)

''तीन मिनट में इतना दही इससे पहले कभी नहीं खाया था. इसके बावजूद प्रतियोगिता में भाग लेना मेरे लिए एक शानदार अनुभव रहा. कार्यक्रम में काफी अच्छा लगा.''- सुषमा कुमारी, प्रतिभागी

3 मिनट में खाया 11 डब्बा दही : महिला वर्ग में बाजार समिति की रहने वाली सुनीता कुमारी प्रतियोगिता की चर्चित प्रतिभागी रहीं. उन्होंने तीन मिनट में करीब 11 डब्बे दही खाकर सभी को चौंका दिया. सुनीता ने बताया कि वह पहले भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो चुकी हैं लेकिन पिछली बार वह आधा भी दही नहीं खा पाई थीं. उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा दही खाना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन इस प्रदर्शन से वह खुद भी खुश हैं.

जमकर लोगों ने खाया दही (ETV Bharat)

दोनों हाथ दही खाते देख आ रही है हंसी : प्रतियोगिता को देखने पहुंची युवती अनुपम गोस्वामी ने दर्शकों की प्रतिक्रिया को शब्दों में बयां किया. उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को देखना बेहद आनंददायक है. लोगों को इस तरह पूरी ताकत के साथ दही खाते देखना मजेदार लग रहा है. कोई दोनों हाथों से दही खा रहा है तो कोई लगातार डब्बे पर डब्बे खाली कर रहा है.

कई प्रतिभागियों को 5 से 10 डब्बे दही खाते देख वह खुद भी हैरान हैं, क्योंकि वह खुद एक डब्बा दही भी एक बार में नहीं खा सकतीं. वह इतना दही नहीं खा सकती इसलिए इस प्रतियोगिता में शामिल होने की सोच भी नहीं सकती. लोगों के अलग-अलग अंदाज देखकर हंसी भी आ रही है और भरपूर मनोरंजन हो रहा है.

अनुपम गोस्वामी (ETV Bharat)

एक दिन में 50000 किलो दही उत्पादन : पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक रूपेश राज ने बताया कि यह दही खाओ प्रतियोगिता पिछले 15 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है और इस साल इसका 16वां वर्ष रहा. उन्होंने कहा कि उनके लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हर व्यक्ति विजेता है.

''पटना डेयरी में 50000 किलो दही के उत्पादन की क्षमता प्रतिदिन की है और जो वह लोग दूध इकट्ठा करते हैं उसमें 90% वैसे पशुपालकों के यहां से दूध लिए जाते हैं जिनके पास एक से दो गाय हैं. विजेता प्रतिभागियों के लिए गिफ्ट हैंपर का प्रबंध किया गया है.''- रूपेश राज, प्रबंध निदेशक, पटना डेयरी प्रोजेक्ट

दही खाने की होड़ (ETV Bharat)

