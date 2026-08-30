ETV Bharat / state

5 सितंबर को रायपुर में विशाल दही हांडी उत्सव, सिंगर बी प्राक और भजन गायक लखबीर सिंह लक्खा देंगे प्रस्तुति

सिंगर बी प्राक और भजन गायक लखबीर सिंह लक्खा देंगे प्रस्तुति ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दही हांडी उत्सव समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि 5 सितंबर को दही हांडी उत्सव का आयोजन किया जाएगा. यह उत्सव एक धार्मिक आयोजन है. जिसमें भाजपा कांग्रेस के साथ ही दूसरे दल के और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अलावा सनातनी भाई बहन भी शामिल होंगे. मेरी विचारधारा भाजपा की है, लेकिन यह कार्यक्रम धर्म का आयोजन है, सनातन का आयोजन है. इसमें निमंत्रण हम पहले भी सभी को देते आए हैं और आज भी देंगे.

रायपुर: राजधानी के गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में हर साल की तरह इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन 5 सितंबर को विशाल दही हांडी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इसमें छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे राज्य के लगभग 26 टीमें हिस्सा लेंगी. छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली गोविंदा टोलियों का पंजीयन भी निशुल्क रखा गया है. इस विशाल दही हांडी उत्सव के आयोजन में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सुपरस्टार सिंगर बी प्राक के साथ ही अंतरराष्ट्रीय भजन गायक लखबीर सिंह लक्खा और छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका गरिमा स्वर्णा दिवाकर की रंगारंग प्रस्तुति होगी. जो gen-Z और युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे.

आगे उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा कि सुपरस्टार यूथ फेम बी प्राक जी जिसके शो की लोग हजारों रुपए में टिकट लेते हैं उनकी यहां पर निशुल्क प्रस्तुति होगी. इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक लखबीर सिंह लक्खा की भी प्रस्तुति से सभी को आनंद आएगा.

रायपुर के गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में होगा आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

16 साल से आयोजन

दही हांडी उत्सव समिति के सहसंयोजक हेमेंद्र साहू ने बताया कि आज से 16 साल पहले हमने छोटे रूप में दही हांडी उत्सव का आयोजन किया था. आज बड़े स्तर पर हो रहा है, इसलिए इसका नाम विशाल दही हांडी उत्सव दिया गया है. इस बात का सारा श्रेय मीडिया और सभी सनातनियों को जाता है. आप सबके सहयोग से जो आयोजन होता है वह बहुत ही सुंदर होता है. हर साल दही हांडी उत्सव समिति अलग-अलग और बड़े कलाकारों को आमंत्रित करती है.

दही हांडी उत्सव का यह आयोजन 5 सितंबर की शाम 4 बजे से शुरू होगा जो लगभग रात्रि 10 बजे तक चलेगा. इस आयोजन में गोविंदा टोलियों कि एंट्री निशुल्क है. इसके साथ ही गोविंदा टोलियों आने जाने का किराया और रुकने की व्यवस्था के साथ ही भोजन की भी निशुल्क व्यवस्था रहेगी.

10 लाख रुपए तक का इनाम

इस आयोजन में विजेता टीम को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा. इसके साथ ही महिला विजेता टीम को ढाई लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा. मलखंब प्रतियोगिता में जीतने वाले विजेता टीम को ढाई लाख पुरस्कार दिया जाएगा.

इसके साथ ही जो टीम हार जाएगी उन्हें भी सांत्वना पुरस्कार के रूप में 21 हजार रुपए नगद इनाम दिया जाएगा. दही हांडी उत्सव के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव के अलावा दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से भी गोविंदा टोलियों ने अपना पंजीयन कराया है.