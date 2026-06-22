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दादरी पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन', नशा तस्करों की काली कमाई पर सबसे बड़ा वार

जांगड़ा मार्केट में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाईः इसी कड़ी में चरखी दादरी पुलिस ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के जांगड़ा मार्केट स्थित एक कुख्यात नशा तस्कर के घर पर दबिश दी और उसकी चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज करने के साथ-साथ विदेशी हुक्के, एसी और अन्य कई बेशकीमती सामान को अपने कब्जे में ले लिया. कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और अपराध जगत में साफ संदेश पहुंच गया कि अब नशे का कारोबार करने वालों के लिए दादरी की जमीन सुरक्षित नहीं बची है.

चरखी दादरी: हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ अब लड़ाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य को जड़ से खत्म करने की मुहिम तेज हो चुकी है.

एसपी के नेतृत्व में हो रही है कार्रवाईः पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार के नेतृत्व में चल रहे इस विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस नशा तस्करों की आर्थिक जड़ों पर प्रहार कर रही है. डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने बताया कि पिछले एक महीने में कई बड़े तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ-साथ उनकी अवैध कमाई की भी जांच शुरू की गई है.

10 बड़े ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त: अब तक 10 बड़े ड्रग तस्करों की संपत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया जा चुका है. दादरी पुलिस ने तस्करों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय अभियान छेड़ दिया है. सिटी थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम पिछले छह वर्षों के दौरान अर्जित की गई संपत्तियों का बारीकी से ऑडिट कर रही है. नशे के पैसे से खरीदे गए मकान, दुकान, जमीन, वाहन और अन्य संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है. जांच में सामने आने वाली हर अवैध संपत्ति को कानून के दायरे में लाकर कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है.

तस्करों को चेतावनी- 'हरियाणा छोड़ दो, वरना सब कुछ चला जाएगा': दादरी पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट और नशा कारोबारियों को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया है कि या तो वे हरियाणा में अपना अवैध कारोबार बंद कर दें या फिर उनकी पूरी आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाएगी. डीएसपी धीरज कुमार ने कहा कि "नशा बेचकर ऐशो-आराम करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा." वहीं जिले को नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ पुलिस ने आम नागरिकों से भी आगे आने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि जब तक जिले में सक्रिय आखिरी नशा तस्कर और उसका नेटवर्क खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा.