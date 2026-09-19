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दादरी को करोड़ों की विकास सौगात: 20 सितंबर को नए बिजली घर का भूमि पूजन; अस्पताल और स्टेडियम भी बनेंगे

तेजपाल नागर (विधायक, दादरी) ( ETV Bharat )