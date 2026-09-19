दादरी को करोड़ों की विकास सौगात: 20 सितंबर को नए बिजली घर का भूमि पूजन; अस्पताल और स्टेडियम भी बनेंगे
दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने बताया कि दादरी में नए बिजली घर का भूमि पूजन 20 सितंबर को होगा.
Published : September 19, 2026 at 11:25 AM IST
नोएडा: दादरी विधानसभा क्षेत्र में बिजली, स्वास्थ्य, सड़क और खेल सुविधाओं से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है. दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दादरी में नए बिजली घर का भूमि पूजन 20 सितंबर को होगा. इसके अलावा धूम के पास करीब 80 करोड़ रुपये की लागत से 100 बेड का अस्पताल और करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा.
बिजली घर का भूमि पूजन
विधायक के मुताबिक, दादरी शहर में गर्मियों के दौरान बिजली की समस्या को देखते हुए नए बिजली घर को मंजूरी दिलाई गई है. नगर पालिका की ओर से इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है. 20 सितंबर को सुबह 11 बजे बिजली घर का भूमि पूजन होगा. इससे दादरी शहर के अलावा चिटहेरा और धूम-मानिकपुर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी बिजली आपूर्ति में राहत मिलने की उम्मीद है.
80 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल
तेजपाल नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से घोषित 100 बेड के अस्पताल का निर्माण धूम के पास करीब 35 बीघा जमीन पर कराया जाएगा. इस परियोजना पर करीब 80 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है. अस्पताल में करीब 35 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है. इससे दादरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.
बनेगा बड़ा स्टेडियम
क्षेत्र में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए करीब 35 बीघा जमीन पर स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित है. विधायक के अनुसार, इस परियोजना पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे. स्टेडियम से क्षेत्र के युवाओं को खेल गतिविधियों और अभ्यास के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है.
सड़क चौड़ीकरण से जाम से राहत का दावा
विधायक ने बताया कि दादरी से चिटहेरा होते हुए बुलंदशहर और सिकंदराबाद को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है. सड़क के बीच डिवाइडर, दोनों तरफ दो-दो लेन और नालों का निर्माण कराया जा रहा है. रास्ते में आने वाले बिजली के खंभों को हटाने के लिए संबंधित विभाग में धनराशि जमा कराई जा चुकी है. उन्होंने बताया कि कुलेसरा से सूरजपुर और तिलपता तक सीसी रोड का काम भी जारी है. पुराने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगने के बाद उसे ब्लैकलिस्ट किया गया और अब नए ठेकेदार से काम कराया जा रहा है.
बाईपास को लेकर भी दी जानकारी
जाम की समस्या को लेकर विधायक ने कहा कि बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है और अब सीधे बैनामे के जरिए जमीन ली जा रही है. उन्होंने कहा कि रेलवे रोड समेत अन्य प्रमुख मार्गों के काम पूरे होने के बाद दादरी शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा. विधायक ने कहा कि इन परियोजनाओं का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में दादरी के शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोगों को बिजली, स्वास्थ्य, सड़क और खेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
इसे भी पढ़ें