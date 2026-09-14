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प्रयागराज में दधिकांदो मेले की धूम; चांदी की पालकी में निकले श्रीकृष्ण-बलराम, उमड़ी भारी भीड़

प्रयागराज: शहर के सुलेम सराय इलाके में रविवार की रात सदियों पुराना पारंपरिक दधिकांदो मेला पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. रात करीब 8 बजे स्थानीय ठाकुर द्वारा मंदिर में विशेष पूजा और आरती के बाद भगवान श्रीकृष्ण और दाऊजी (बलराम) का जुलूस निकला. चांदी के सुंदर हौदे पर सवार दोनों भाइयों के दर्शन करने के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. रात भर चले इस उत्सव में रंग-बिरंगी लाइटें, बैंड-बाजे और सजीव झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं.

प्रमुख हस्तियों ने उतारी आरती: मेले की शुरुआत मंदिर में विधिवत आरती से हुई. इस मौके पर बाघंबरी गद्दी के महंत बलवीर गिरी, स्थानीय सांसद प्रवीण पटेल, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, शहर के मेयर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, प्रशासनिक अधिकारी सत्यम मिश्रा समेत कई पूर्व जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोग मौजूद रहे.



जुलूस में क्या खास रहा?: जुलूस के आगे निशान और झंडे लिए लोग चल रहे थे. 40 कलाकारों की खास धमाल टोली और ब्रास बैंड की धुनों पर लोग झूमते नजर आए. यात्रा में देवी-देवताओं के सुंदर स्वरूपों और सामाजिक संदेश देने वाली कई चलती-फिरती झांकियां शामिल थीं. पूरे इलाके को रोशन करने के लिए दो दर्जन से ज्यादा कमेटियों ने विशेष सजावटी लाइटें लगाई थीं.



इन रास्तों से गुजरी शोभायात्रा: कमेटी अध्यक्ष पीयूष केसरवानी के नेतृत्व में यह दल ठाकुरद्वारा से रवाना होकर जयंतीपुर, प्रीतमनगर, धूमनगंज और पीएसी स्थित माई जी की कुटिया पहुंचा. वहां पूजा-अर्चना के बाद मीरापट्टी, ट्रांसपोर्ट नगर और मुंडेरा चुंगी होते हुए देर रात वापस अपने स्थान पर लौटा.