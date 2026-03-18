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पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी सौगात; गोरखपुर-दादर एक्सप्रेस को नियमित मंजूरी मिली, रवि किशन ने जताया आभार

स्पेशल से नियमित एक्सप्रेस का सफर: यह निर्णय लंबे समय से की जा रही जन मांग और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है. सांसद रवि किशन के जन संपर्क अधिकारी पवन दुबे ने बताया कि इस रूट पर यात्रियों का दबाव हमेशा अधिक रहता था.

गोरखपुर: गोरखपुर और पूर्वांचल के यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिसमें दादर-गोरखपुर रेल सेवा को अब नियमित एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलाने की मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन को पत्र भेजकर इस आधिकारिक निर्णय की पुष्टि की है. जनसुविधा को प्राथमिकता देते हुए स्पेशल गाड़ी संख्या 01027/01028 के अस्थाई संचालन को अब स्थाई कर दिया गया है. अब यह ट्रेन नए नंबर 11047/11048 के साथ 'दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस' के नाम से पटरी पर दौड़ेगी.

पहले स्पेशल ट्रेन होने के कारण यात्रियों को टिकटों की सीमित उपलब्धता और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था. अब नियमित दर्जा मिलने से मुंबई और गोरखपुर के बीच का सफर अधिक सुगम, सुनिश्चित और आरामदायक हो जाएगा.

सांसद रवि किशन ने जताया आभार: इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला पूर्वांचल की जनता के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है. रवि किशन के अनुसार, उन्होंने इस मुद्दे को रेल मंत्रालय के समक्ष कई बार प्रमुखता से उठाया था. उनके निरंतर प्रयासों और सरकार की सकारात्मक सोच के कारण ही यह जनहितकारी निर्णय संभव हो सका है.

प्रवासियों और व्यापारियों को मिलेगी राहत: दादर-गोरखपुर रूट पर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक, व्यापारी और छात्र नियमित रूप से यात्रा करते हैं, जिनके लिए यह ट्रेन जीवनरेखा के समान है. नियमित एक्सप्रेस होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक रेल सुविधाएं भी मिल सकेंगी. स्थानीय लोगों और यात्री संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे मुंबई से जुड़ाव के लिए एक मील का पत्थर बताया है. सांसद ने अंत में दोहराया कि वे क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे.

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