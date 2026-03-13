ETV Bharat / state

तीन साल बाद हिमाचल के इस बड़े डबल लेन पुल प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट क्लीयरेंस, अब सरकार के अगले कदम पर नजर

165 मीटर डबल लेन पुल पर क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें टिकी हैं. नए वित्त वर्ष में काम शुरू होने की संभावना

ददाहू डबल लेन पुल को मिली फॉरेस्ट क्लीयरेंस
ददाहू डबल लेन पुल को मिली फॉरेस्ट क्लीयरेंस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 9:53 AM IST

5 Min Read
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में करीब तीन वर्षों तक फाइलों में उलझा ददाहू का डबल लेन पुल प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ने की स्थिति में है. जिला सिरमौर के नाहन–ददाहू–हरिपुरधार मार्ग पर गिरि नदी पर बना पुराना सिंगल लाइन पुल लंबे समय से बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण समस्या का केंद्र बना हुआ है. पर्यटन सीजन और अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दौरान यहां वाहनों की लंबी कतारें आम दृश्य बन जाती हैं, जिससे गिरिआर और गिरिपार क्षेत्र की आवाजाही प्रभावित होती है.

दरअसल पुराने पुल के समानांतर प्रस्तावित 165 मीटर लंबे डबल लेन पुल को वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत स्टेज-वन मंजूरी मिल चुकी है. तीन साल बाद मिली इस फॉरेस्ट क्लीयरेंस ने क्षेत्र में नई उम्मीद जगा दी है. यदि विभागीय औपचारिकताएं समय पर पूरी होती हैं और टैंडर प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है, तो नए वित्त वर्ष में निर्माण कार्य आरंभ होने की संभावना है.

अधीक्षण अभियंता ई. अरविंद शर्मा (ETV Bharat)

क्यों जरूरी है नया पुल?

ददाहू में गिरि नदी पर बना मौजूदा पुल दशकों पुराना है और सिंगल लेन होने के कारण एक समय में केवल एक दिशा से ही वाहन गुजर सकते हैं. आमने-सामने दो वाहनों के क्रॉस न कर पाने से यहां अक्सर लंबा जाम लग जाता है. यह पुल गिरिआर और गिरिपार क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग है और रेणुका जी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल तक पहुंच का अहम रास्ता भी यही है. अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी और पर्यटन सीजन के दौरान स्थिति और विकट हो जाती है. समय की बर्बादी के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है. स्थानीय लोगों के दैनिक आवागमन, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं के लिए यह पुल जीवनरेखा के समान है. ऐसे में डबल लेन पुल अब आवश्यकता बन चुका है.

ददाहू के नरेश, सपना आदि का कहना है कि 'हम वर्षों से सिंगल लाइन पुल से जुड़ी समस्याएं झेल रहे हैं. जाम, लंबा इंतजार और दुर्घटना का खतरा अक्सर बना रहता है. ऐसे में प्रस्तावित डबल लेन पुल उनके लिए केवल यातायात सुविधा नहीं, बल्कि विकास की नई शुरुआत है.'

ददाहू पुल
ददाहू पुल (ETV Bharat)

फॉरेस्ट क्लीयरेंस में आई थी रुकावट

लोक निर्माण विभाग ने सीआरआईएफ (सैंट्रल रोड़ एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) के तहत नए डबल लेन पुल की स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली थी और प्रारंभिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी. हालांकि वन भूमि से जुड़े तकनीकी मुद्दों के कारण मामला केंद्र स्तर पर लंबित रहा. हाल ही में केंद्रीय वन मंत्रालय की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने राज्य सरकार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए स्टेज-वन मंजूरी प्रदान कर दी. अब स्टेज-वन की शर्तों का अनुपालन लोक निर्माण विभाग (यूजर एजेंसी) को करना होगा. इसके बाद निर्माण कार्य का मार्ग पूरी तरह साफ हो जाएगा.

पुराना टैंडर समाप्त, नई प्रक्रिया शुरू

जानकारी के अनुसार पहले जारी टैंडर की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, जिसे विभाग ने निरस्त कर दिया. अब शेष कार्य के लिए नया नोटिस इनवाइटिंग टैंडर (एनआईटी) उच्च कार्यालय को भेजा गया है. स्वीकृति मिलते ही आगामी वित्त वर्ष में टैंडर प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी.

नए वित्त वर्ष में काम शुरू करने का लक्ष्य: अरविंद

लोक निर्माण विभाग नाहन वृत्त के अधीक्षण अभियंता ई. अरविंद शर्मा ने बताया कि 'गिरि नदी पर प्रस्तावित 165 मीटर लंबे डबल लेन पुल को स्टेज-वन मंजूरी मिल चुकी है. विभाग की प्राथमिकता सभी शर्तों का शीघ्र अनुपालन करना है. पूर्व में जारी टैंडर समयावधि समाप्त होने के कारण निरस्त हो गया था. नया एनआईटी उच्च कार्यालय को भेज दिया गया है. स्वीकृति मिलते ही आगामी वित्त वर्ष में टैंडर प्रक्रिया दोबारा शुरू कर निर्माण कार्य को गति दी जाएगी. विभाग का प्रयास है कि क्षेत्र को जल्द से जल्द डबल लेन पुल की सुविधा मिल सके.'

ददाहू डबल लेन पुल को मिली फॉरेस्ट क्लीयरेंस
ददाहू डबल लेन पुल को मिली फॉरेस्ट क्लीयरेंस (ETV Bharat)

क्षेत्र के लिए क्यों है यह महत्वपूर्ण?

प्रस्तावित डबल लेन पुल बनने से गिरिआर और गिरिपार संपर्क मजबूत होगा और वर्षों से चली आ रही जाम की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी. रेणुका जी तक सुगम पहुंच से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा. आपदा या आपात स्थिति में एम्बुलेंस और राहत सेवाओं की आवाजाही तेज होगी, जिससे जनसुरक्षा बेहतर होगी. परिवहन और छोटे कारोबारों को भी इसका सकारात्मक प्रभाव मिलेगा.

क्षेत्र के विकास की उम्मीद

ददाहू क्षेत्र के स्थानीय निवासी अमित, राजीव का मानना है कि 'पुल बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार में सुधार होगा और गिरिआर–गिरिपार का संपर्क और मजबूत होगा. अब क्षेत्रवासियों की नजर इस बात पर टिकी है कि स्टेज-वन की शर्तें कितनी जल्दी पूरी होती हैं और निर्माण कार्य जमीन पर कब शुरू होता है. यदि सरकार समय-सीमा में कार्य आगे बढ़ाती है, तो गिरि नदी पर बनने वाला यह डबल लेन पुल वास्तव में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है.'

