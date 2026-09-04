दादा मियां का 119वां सालाना उर्स शुरू; 5 दिन चलेगा कार्यक्रमों का दौर
दरगाह की खासियत यह है कि यहां हर मजहब और हर समुदाय के लोग बड़ी संख्या में देश-विदेश से पहुंचते हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 2:33 PM IST
लखनऊ: हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह, जिन्हें अकीदतमंद 'दादा मियां के नाम से जानते हैं. उनका 119वां सालाना उर्स (मेला) शुक्रवार से पूरी शान-शौकत के साथ शुरू हो गया है. इस दरगाह की खासियत यह है कि यहां हर मजहब और हर समुदाय के लोग बड़ी संख्या में देश-विदेश से पहुंचते हैं और दादा मियां के प्रति अपनी अकीदत का इज़हार करते हैं.
दादा मियां दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शबाहत हुसैन ने कहा कि दादा मियां ने अपनी संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली ज़िंदगी में किरदार की जो मिसाल कायम की, उसकी रौशनी में आज भी हज़ारों लोग अपनी मंजिल तलाश करते हैं. देश और विदेश में फैले लाखों मुरीद और अकीदतमंद इसकी जीवंत मिसाल हैं. उनका सिलसिला 'सिलसिला-ए-जहांगीरिया' कहलाता है, जो कादिरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, फिरदौसिया, नक्शबंदिया और अबुलउलाइया सिलसिलों का समागम है.
पांच दिवसीय उर्स का कार्यक्रम: उन्होने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी पांच दिवसीय उर्स 4 से 8 सितंबर 2026 (शुक्रवार से मंगलवार) तक आस्ताना दादामियां, मॉल एवेन्यू में आयोजित होगा. इस दौरान ज़िक्र, कुर्भान ख्वानी, मीलाद शरीफ, तरही मुशायरा, चादरपोशी, हल्का-ए-ज़िक्र, महफ़िल-ए-समा, आलमी सेमिनार, रंगे-महफ़िल और ग़ुस्ल व संदल शरीफ जैसे कार्यक्रम होंगे. आयोजकों के अनुसार देशभर से लाखों श्रद्धालु इसमें शिरकत करेंगे और उर्स में आने वालों की शिक्षा-दीक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है.
12वां आलमी सेमिनार 6 सितंबर को: इसी संबंध में 6 सितंबर 2026, सोमवार को 12वां आलमी सेमिनार आयोजित होगा, जिसका विषय होगा "अदाब-ए-तरीकत और शाहे रज़ा". इसमें मधुबनी, बिहार से मोहम्मद आरिफ इक़बाल मिस्बाही सहित लखनऊ व आसपास के ज़िलों के उलमा-ए-किराम शिरकत करेंगे और दादा मियाँ की शिक्षाओं पर प्रकाश डालेंगे.
सामाजिक सौहार्द का संदेश: आयोजकों ने कहा कि वर्तमान दौर में धार्मिक मतभेद दूर कर इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए खानकाही रवादारी और सहिष्णुता अपनाना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इससे कोई परेशानी न झेलनी पड़े. ज़िला प्रशासन द्वारा इस वर्ष भी बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं, जिसके लिए आयोजकों ने आभार व्यक्त किया.