यहां पतंगें नहीं, परंपरा भरती है उड़ान, रियासतकाल से बरूंधन में मकर संक्रांति पर होता है दड़ा महोत्सव
दड़ा महोत्सव के दौरान कई खिलाड़ियों को चोट भी आई, लेकिन किसी ने मैदान नहीं छोड़ा.
Published : January 14, 2026 at 4:40 PM IST
बूंदी: मकर संक्रांति पर जहां एक ओर आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाता है, वहीं बूंदी जिले के बरूंधन कस्बे में इस दिन एक बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिलता है. यहां पतंगबाजी को दरकिनार कर रियासतकाल से चली आ रही गौरवशाली परंपरा 'दड़ा महोत्सव' का आयोजन होता है. यह महोत्सव न केवल खेल भावना का प्रतीक है, बल्कि इसमें शक्ति, साहस, सामूहिकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिलती है. इस बार भी मकर संक्रांति के अवसर पर दोपहर बाद दड़ा महोत्सव की शुरुआत हुई. इसकी खास बात यह रही कि इस खेल में न तो कोई अंपायर होता है और न ही तय नियम, बल्कि परंपरा, एकता और दमखम ही जीत-हार का पैमाना तय करते हैं.
रियासती परंपरा की जीवंत झलक: परंपरा के अनुसार हाड़ा वंश के हाड़ा खेल प्रेमी दड़े को लेकर मुख्य बाजार स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर के सामने बने खेल स्थल पर पहुंचे. यहां हाड़ा वंशजों ने अपने परिवारजनों के साथ दड़े की विधिवत पूजा-अर्चना की. मंत्रोच्चार और धार्मिक आस्था के बीच जैसे ही दड़े को बीच बाजार में स्थापित किया गया, माहौल जयघोष और हुंकारों से गूंज उठा. पूजा के पश्चात खेल की विधिवत शुरुआत हुई. दड़ा मैदान में उतरते ही युवाओं का जोश देखते ही बनता था.
पढ़ें: Dada Festival in Bhilwara : मकर संक्रांति पर इस गांव में 'गेंद' बताता है भविष्य, जानिये ये साल कैसा रहेगा
ढोल की थाप पर उफनता जोश: हरिओम राव और भैरूलाल राव की ढोल की गूंजती थाप ने खिलाड़ियों के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया. ढोल की हर थाप के साथ दड़ा कभी गणेश मंदिर की ओर तो कभी लक्ष्मीनाथ मंदिर की दिशा में धकेला जाता रहा. इस दौरान खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की, खींचतान और तू-तू मैं-मैं होती रही, लेकिन यह सब खेल भावना के दायरे में ही रहा. ग्रामीण बताते है कि दड़ा महोत्सव का यही अनोखापन है कि यहां मुकाबला जरूर होता है, लेकिन मन-मुटाव नहीं. जीत से ज्यादा अहमियत परंपरा को निभाने और एकजुटता को बनाए रखने की होती है.
पढ़ें: भीलवाड़ा में दड़ा महोत्सव का आयोजन, अगला साल कमजोर रहने का आकलन
छतों से बरसते फूल, फब्तियों से बढ़ता हौसला: मुख्य बाजार की छतें दर्शकों से खचाखच भरी रहीं. महिलाएं और युवतियां खिलाड़ियों पर फूल बरसाकर और पारंपरिक फब्तियां कसकर उनका उत्साह बढ़ाती रहीं. यह दृश्य पूरे आयोजन को और भी रंगीन बना रहा था. खेल के दौरान कुछ खिलाड़ियों को मामूली खरोंचें और चोटें भी आईं, लेकिन किसी ने भी मैदान नहीं छोड़ा. चोटों को नजरअंदाज कर युवा पूरे जोश के साथ दड़े को आगे बढ़ाने में जुटे रहे. युवाओं के इस जुनून को देखकर बुजुर्ग खिलाड़ी भी मूंछों पर ताव देते हुए मैदान में डटे नजर आए.
पढ़ें: स्पेशल: बूंदी में अनोखी परंपरा, मकर सक्रांति के पर्व पर इस गांव में खेला जाता है 'दड़ा महोत्सव'
डेढ़ घंटे तक चला रोमांच: करीब डेढ़ घंटे तक चले इस रोमांचक दड़ा महोत्सव में हर पल रोमांच से भरा रहा. अंततः परंपरा के अनुसार महोत्सव के समापन के बाद दड़े को राजपूत निवास ले जाया गया. दड़ा महोत्सव की ख्याति केवल बरूंधन तक सीमित नहीं है. इस अवसर पर तालेड़ा, सीतापुरा, नावघाट का टापरा, धनातरी, अधेड़, गुमानपुरा, नमाना, भरता बावड़ी, लक्ष्मीपुरा, डोरा, गादेगाल, सांवलपुरा और भवरिया कुआं सहित आसपास के अनेक गांवों से लोग पहुंचे. सभी ने इस ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया.
एकता और सद्भावना का प्रतीक: गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बरूंधन का दड़ा महोत्सव केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे, विश्वास और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है. खेल के दौरान यदि कोई खिलाड़ी गिर जाता है तो प्रतिद्वंद्वी भी तुरंत उसे संभालने आगे बढ़ता है. यही भावना इस परंपरा को खास बनाती है. उन्होंने बताया कि बदलते दौर में जब परंपराएं धीरे-धीरे सिमटती जा रही हैं, तब बरूंधन का यह आयोजन सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने की मिसाल पेश करता है.