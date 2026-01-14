Bhilwara Dada Festival : आने वाले वर्ष को लेकर शुभ संकेत, रियासत काल से चली आ रही यह अनूठी परंपरा
धनोप में दड़ा महोत्सव का हुआ आयोजन. आने वाला वर्ष रहेगा सामान्य. ग्रामीणों में खुशी...
Published : January 14, 2026 at 5:18 PM IST
भीलवाड़ा: शाहपुरा क्षेत्र के धनोप गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित पारंपरिक दड़ा महोत्सव ने एक बार फिर आने वाले वर्ष को लेकर शुभ संकेत दिए हैं. रियासत काल से चली आ रही इस अनूठी परंपरा में दड़ा (गेंद) के माध्यम से मौसम, फसल और जमाने का अंदाजा लगाया जाता है. इस वर्ष दड़े की स्थिति के अनुसार आने वाला साल सामान्य और सुकाल वाला रहने की भविष्यवाणी हुई, जिससे ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल बन गया.
मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष धनोप गांव में दड़ा महोत्सव का आयोजन होता है. इस वर्ष भी आज इस महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां महोत्सव के दौरान करीब 7 किलो वजनी सूतली से निर्मित दड़ा को पटेल (मौजवीर लोग) की मौजूदगी में गढ़ से निकालकर गांव के चौक में लाया गया. नगाड़ों की गूंज के साथ आयोजन शुरू हुआ. तीसरा नगाड़ा बजते ही दड़े के साथ खेल आरंभ हुआ, जिसमें दो टीमों के खिलाड़ी करीब दो घंटे तक दड़े को रस्सी से खींचते रहे. खेल के दौरान गांव की गलियां, मकानों की छतें और गैलरियां दर्शकों से खचाखच भर गईं.
दड़ा मैदान में जिस स्थिति में ठहरा, उसके आधार पर इस वर्ष के सामान्य रहने का संकेत मिला. परिणाम सामने आते ही दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. ग्रामीणों ने बताया कि गत वर्ष भी दड़े ने सुकाल के संकेत दिए थे और वर्ष भर अच्छी फसल व अनुकूल मौसम रहा.
ग्रामीणों की मान्यता है कि दड़ा महोत्सव शक्तिपीठ धनोप माता और कल्याण धणी हनुमान जी के आशीर्वाद से ही सफल होता है. दड़े के भीतर माता जी व हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान मानी जाती है. खेल की शुरुआत विधिवत पूजा-अर्चना के साथ की जाती है. दड़ा महोत्सव केवल एक खेल नहीं, बल्कि कौमी एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है. इस आयोजन में सभी धर्मों और समाजों के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं. आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग आने वाले साल के हालात जानने धनोप पहुंचते हैं.
स्थानीय भाषा में 'हडूड्या' कहलाने वाला यह खेल केवल धनोप गांव में ही खेला जाता है और विशेष बात यह है कि आज तक यहां इस आयोजन में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई, जिसे ग्रामीण माता जी की कृपा मानते हैं. धनोप गांव के ठाकुर सत्येंद्र सिंह राणावत ने कहा कि प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन ही इस महोत्सव का आयोजन होता है. गढ़ में इस दड़े का निर्माण किया जाता है, फिर लोग इसको ईश्वरीय विश्वास के साथ खेलते हैं. इस वर्ष भी अच्छा माहौल रहने की संकेत मिले हैं. इससे हमारे क्षेत्र में आज खुशी की लहर है.