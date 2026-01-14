ETV Bharat / state

Bhilwara Dada Festival : आने वाले वर्ष को लेकर शुभ संकेत, रियासत काल से चली आ रही यह अनूठी परंपरा

धनोप में दड़ा महोत्सव का हुआ आयोजन ( Source : Program Organizer )

भीलवाड़ा: शाहपुरा क्षेत्र के धनोप गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित पारंपरिक दड़ा महोत्सव ने एक बार फिर आने वाले वर्ष को लेकर शुभ संकेत दिए हैं. रियासत काल से चली आ रही इस अनूठी परंपरा में दड़ा (गेंद) के माध्यम से मौसम, फसल और जमाने का अंदाजा लगाया जाता है. इस वर्ष दड़े की स्थिति के अनुसार आने वाला साल सामान्य और सुकाल वाला रहने की भविष्यवाणी हुई, जिससे ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल बन गया. मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष धनोप गांव में दड़ा महोत्सव का आयोजन होता है. इस वर्ष भी आज इस महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां महोत्सव के दौरान करीब 7 किलो वजनी सूतली से निर्मित दड़ा को पटेल (मौजवीर लोग) की मौजूदगी में गढ़ से निकालकर गांव के चौक में लाया गया. नगाड़ों की गूंज के साथ आयोजन शुरू हुआ. तीसरा नगाड़ा बजते ही दड़े के साथ खेल आरंभ हुआ, जिसमें दो टीमों के खिलाड़ी करीब दो घंटे तक दड़े को रस्सी से खींचते रहे. खेल के दौरान गांव की गलियां, मकानों की छतें और गैलरियां दर्शकों से खचाखच भर गईं. दड़ा मैदान में जिस स्थिति में ठहरा, उसके आधार पर इस वर्ष के सामान्य रहने का संकेत मिला. परिणाम सामने आते ही दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. ग्रामीणों ने बताया कि गत वर्ष भी दड़े ने सुकाल के संकेत दिए थे और वर्ष भर अच्छी फसल व अनुकूल मौसम रहा.