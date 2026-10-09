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देवघर में JMM नेता के घर भीषण डकैती, हथियार के बल पर 10 लाख की संपत्ति लूटकर अपराधी फरार

डकैती के बाद घर में बिखरा पड़ा सामान. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:बाबा नगरी देवघर में गुरुवार की देर रात डकैती की बड़ी वारदात हुई है. हथियारबंद अपराधियों ने झामुमो नेता ओंकारनाथ बर्णवाल के घर में डाका डाला है. करीब चार की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को हथियारों के दम पर अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लूटे गए सामान की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपये बताई जा रही है.

छत के रास्ते घर में दाखिल हुए अपराधी