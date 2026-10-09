देवघर में JMM नेता के घर भीषण डकैती, हथियार के बल पर 10 लाख की संपत्ति लूटकर अपराधी फरार
देवघर में जेएमएम नेता के घर डकैती की वारदात हुई है. हथियारबंद अपराधियों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया है. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 9, 2026 at 2:16 PM IST
देवघर:बाबा नगरी देवघर में गुरुवार की देर रात डकैती की बड़ी वारदात हुई है. हथियारबंद अपराधियों ने झामुमो नेता ओंकारनाथ बर्णवाल के घर में डाका डाला है. करीब चार की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को हथियारों के दम पर अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लूटे गए सामान की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपये बताई जा रही है.
छत के रास्ते घर में दाखिल हुए अपराधी
भुक्तभोगी परिवार की महिला ने बताया कि अपराधी छत के रास्ते घर में घुसे थे. घर के भीतर पहुंचते ही उन्होंने हथियार दिखाकर परिवार के सदस्यों को डराना शुरू कर दिया. अचानक अपराधियों को घर में देखकर परिवार के लोग सन्न रह गए और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला. इसके बाद बदमाशों ने घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन समेत अन्य कीमती सामान समेट लिया.
बेटे पर तानी बंदूक, विरोध करने पर मारपीट
डकैती के दौरान अपराधियों ने परिवार को आतंकित करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया. पीड़ित महिला के मुताबिक, बदमाशों ने उनके बेटे पर बंदूक तान दी. विरोध करने पर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की गई. इस कारण पूरा परिवार दहशत में आ गया.
मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. घटना को लेकर देवघर के एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान, घटनास्थल से मिले संभावित साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है. एसडीपीओ ने कहा कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
शहर की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
देवघर में झामुमो नेता के घर डकैती की घटना ने शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. लोगों ने कहा कि परिवार को हथियारों के बल पर डराना, बेटे पर बंदूक तानना और लाखों की संपत्ति लूटकर फरार हो जाना अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस का परिणाम है. अब निगाहें पुलिस की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी पर टिकी हैं.
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