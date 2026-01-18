रिटायर्ड लेखपाल के घर डकैती, 2 बेटों-बहू को बंधक बनाकर 15 लाख की नकदी-जेवर लूटे
सीतापुर के तालगांव कोतवाली क्षेत्र में रात में अंजाम दी गई वारदात, रात डेढ़ बजे बदमाशों ने बोला धावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 2:05 PM IST|
Updated : January 18, 2026 at 2:15 PM IST
सीतापुर: जिले के तालगांव कोतवाली इलाके में शनिवार रात डकैती की वारदात अंजाम दी गई. देर रात लगभग डेढ़ बजे हथियारों से लैस करीब 6 से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने सीतापुर में रहने वाले रिटायर्ड लेखपाल के आवास पर धावा बोल दिया. डकैतों ने उनके दो बेटों व परिवारों को बंधक बनाकर करीब एक घंटे तक डकैती अंजाम दी. बदमाश लाखों की नगदी व जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए. इसके बाद पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही एसपी अंकुर अग्रवाल भी फॉरेंसिक टीम सहित मौके पर पहुंच गए. साथ ही बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गईं हैं. करीब 15 लाख की नकदी और जेवर की डकैती अंजाम दी गई है.
एसपी सीतापुर अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को तालगांव थाना क्षेत्र में डकैती की सूचना मिली थी. तहरीर के मुताबिक रसूलपुर गांव में असलहों से लैस करीब 6 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने सेवानिवृत्त लेखपाल अमर सिंह वर्मा के घर पर धावा बोल दिया. दो बेटों बंटी वर्मा और पुष्कर वर्मा समेत पूरे परिवार को बंधक बनाया. इसके बाद हथियारों के बल पर डकैती अंजाम दी गई.
पीड़ितों के परिवार पेशे से कपड़ा व्यापारी है, जबकि उनके पिता सीतापुर में रहते हैं. एसपी के अनुसार बदमाशों ने अलमारियों के ताले तोड़कर करीब 5 लाख रुपये की नगदी सहित 10 लाख के सोने-चांदी के कीमती जेवरात लूट लिए. लूटपाट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. एसपी के मुताबिक घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं. बदमाशों की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
ये भी पढ़ेंः नई दिल्ली-पटना तेजस राजधानी में बम की सूचना से हड़कंप; अलीगढ़ में 31 मिनट रोकी ट्रेन