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डकैत जगन गुर्जर के धौलपुर जेल में बंद बड़े भाई को 15 दिन की पैरोल, पगड़ी रस्म में होगा शामिल

पैरोल अवधि पूरी होने पर लालसिंह को फिर धौलपुर जेल में सरेंडर करना होगा. पैरोल के दौरान प्रशासन के तय नियमों एवं शर्तें माननी होंगी.

Dacoit Jagan Gurjar's brother attended the funeral
अंत्येष्टि में शामिल हुए थे डकैत जगन गुर्जर के भाई (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 7:27 PM IST

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धौलपुर: डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद उसके बड़े भाई लालसिंह गुर्जर को 15 दिन की आकस्मिक पैरोल मंजूर की गई है. लालसिंह गुर्जर अभी धौलपुर जिला कारागार में बंद है. पैरोल के दौरान छोटे भाई जगन गुर्जर की पगड़ी रस्म एवं अन्य पारिवारिक धार्मिक रस्मों में शामिल हो सकेगा.

जगन गुर्जर के भाइयों के मुकदमों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ओमवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रशासन के सामने जगन के परिजनों ने पैरोल के लिए एक परिवाद दिया था. प्रशासन ने पगड़ी एवं अन्य रस्में निभाने के लिए 15 दिन का पैरोल दिया है, ताकि वह परिवार के साथ शोक संबंधी सभी आवश्यक रस्में पूरी कर सकें. पैरोल अवधि पूरी होने के बाद लालसिंह गुर्जर को फिर धौलपुर जिला कारागार में सरेंडर करना होगा. पैरोल के दौरान उसे प्रशासन के तय सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा. 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद दस्यु जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी लालसिंह गुर्जर को पुलिस अभिरक्षा में धौलपुर लाया गया था.

पढ़ें: जगन गुर्जर की तीये की बैठक में गुर्जर समाज की महापंचायत, पगड़ी रस्म तक मांगे पूरी करने का दिया अल्टीमेटम

पैतृक गांव में शोक कार्यक्रम: डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद पैतृक गांव विभूतिपुरा में शोक कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इसी क्रम में पगड़ी रस्म एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लाल सिंह गुर्जर को यह राहत दी गई है. जगन की हत्या का आरोप अजमेर जेल की उसी बैरक में बंद बंदी विष्णु जाट पर है. जगन का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जगन के तीनों भाइयों को विशेष अनुमति एवं पैरोल दी गई थी. इनमें अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पप्पू गुर्जर तथा धौलपुर जिला कारागार में बंद लाल सिंह गुर्जर और पान सिंह गुर्जर शामिल रहे. तीनों भाइयों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस जेल ले जाया गया था.

पढ़ें:चोर-चोट्टा कहकर करता था अपमान: विष्णु सिंह ने ढाई मिनट में गला घोंटकर कर दी जगन गुर्जर की हत्या

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15 DAYS PAROLE TO ELDER BROTHER
PAROLE GRANTED FOR FAMILY RITUALS
RETURN JAIL AFTER 15 DAYS
PAROLE ALSO GRANTED FOR FUNERAL
DACOIT JAGAN GURJAR MURDER CASE

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