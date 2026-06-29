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साइकिल पर दूध बेचने वाला 'जगन' बना चंबल का खूंखार डकैत, 4 बार किया था सरेंडर, बीहड़ में था खौफ

धौलपुर: देश और प्रदेश के सबसे खूंखार गैंगस्टर्स, आतंकियों और हार्डकोर अपराधियों को रखने के लिए बनी राजस्थान की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल को 'अभेद्य' माना जाता है. यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन सोमवार को इसी जेल की सेल नंबर 2 के भीतर जो कुछ हुआ, उसने जेल प्रशासन की मुस्तैदी और दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं. 123 मामलों के आरोपी और चंबल का नामी डकैत जगन गुर्जर की हत्या ने जेल के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

चंबल के बीहड़ों में जिसके नाम से गांवों के दरवाजे बंद हो जाते थे, पुलिस अलर्ट हो जाती थी और जिसके सिर पर 11 लाख रुपये का इनाम था, उसी कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की मौत अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक में हो गई. सोमवार को जेल के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु गुर्जर पर लगा है. दोनों एक ही बैरक में बंद थे.

डकैत जगन गुर्जर (ETV Bharat File Photo)

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एसपी ने की घटना की पुष्टि: अजमेर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सोमवार को बैरक बंद रहने के दौरान ड्यूटी स्टाफ निरीक्षण के लिए पहुंचा था. बैरक खोलने पर जगन गुर्जर मृत अवस्था में मिला, जबकि उसका साथी अंदर मौजूद था. एफएसएल टीम मौके पर जांच कर रही है और मामले की विस्तृत पड़ताल की जा रही है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है. हालांकि, सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा.

कई बार किया सरेंडर: करीब दो दशक तक चंबल और धौलपुर की डांग में सक्रिय रहे जगन गुर्जर को पुलिस कभी सीधे नहीं पकड़ सकी. वह कई बार खुद अपनी शर्तों पर आत्मसमर्पण करता था, लेकिन विडंबना यह कि बीहड़ों की गोलियों से बचने वाला डकैत जेल की चारदीवारी के अंदर अपनी जान नहीं बचा सका. इस हत्याकांड की सबसे हैरान करने वाली बात वारदात का तरीका है. हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों और हथियारबंद प्रहरियों की नजर रहती है. ऐसे में आरोपी विष्णु ने बैरक के भीतर ही जगन गुर्जर का गला घोंट दिया.

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दूध बेचने वाला कैसे बना चंबल का खौफ?: धौलपुर के बसई डांग थाना क्षेत्र के विभूतिपुरा गांव का रहने वाला जगन गुर्जर शुरू में साइकिल पर दूध बेचकर परिवार चलाता था. दूध बेचने के दौरान ही कुछ स्थानीय विवादों और रंजिश के बाद उसने कानून अपने हाथ में लिया और चंबल के बीहड़ों का रुख कर लिया. देखते ही देखते वह पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर आतंक का दूसरा नाम बन गया. उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, डकैती, लूट और पुलिस पर हमले समेत 123 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज थे.

डकैत जगन गुर्जर 4 बार सरेंडर कर चुका था (ETV Bharat File Photo)

20 वर्षों तक रहा अपराध जगत में सक्रिय: बीहड़ में उतरने के बाद उसने अपनी खुद की गैंग बनाई. उसके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग-अलग थानों में हत्या, अपहरण, रंगदारी, डकैती, लूट और पुलिस पार्टियों पर जानलेवा हमले करने के गंभीर मामले दर्ज थे. जगन गुर्जर पिछले करीब दो दशकों से धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र और चंबल के बीहड़ों में सक्रिय रहा था.

पूरा परिवार अपराध जगत से जुड़ा रहा: जगन गुर्जर चार भाइयों में से एक था. उसके भाइयों में लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू गुर्जर शामिल हैं. पप्पू गुर्जर वर्तमान में धौलपुर जिला कारागार में बंद है, जबकि पान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है और वह पैरोल पर बाहर बताया जा रहा है. लाल सिंह के खिलाफ भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें जगन और पप्पू गुर्जर को सबसे कुख्यात माना जाता रहा है.