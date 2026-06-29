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डकैत जगन गुर्जर हत्या मामला, परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में धौलपुर के खूंखार डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई. आरोपी विष्णु गुर्जर पर हत्या का आरोप है.

Jagan Gurjar murder
परिजन बाड़ी कोतवाली शिकायत लेकर पहुंचे (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 10:41 PM IST

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बाड़ी (धौलपुर): अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में धौलपुर के खूंखार डकैत जगन गुर्जर की कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु गुर्जर द्वारा हत्या किए जाने के बाद दस्यु जगन गुर्जर के परिजनों में भारी रोष देखा जा रहा है. देर शाम को परिजन बाड़ी कोतवाली पुलिस थाने शिकायत लेकर पहुंचे. घटनाक्रम अजमेर का होने की वजह से पुलिस ने परिजनों को अजमेर मुकदमा दर्ज कराने की सलाह दी है. जगन गुर्जर के पुत्र आसाराम गुर्जर ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखी है.

जगन गुर्जर के पुत्र आसाराम ने बताया कि तीन महीने पूर्व धौलपुर जिला कारागार से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल ट्रांसफर किया था. अजमेर जेल में जगन गुर्जर का छोटा भाई पप्पू गुर्जर भी सजा काट रहा है. आसाराम ने बताया कि दोनों भाई एक बैंरक में बंद थे, लेकिन जेल प्रशासन ने जगन गुर्जर को कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु गुर्जर की बैरक में शिफ्ट कर दिया. सोमवार को विष्णु गुर्जर ने जगन गुर्जर की हत्या कर दी.

जगन गुर्जर के पुत्र आसाराम गुर्जर (ETV Bharat Dholpur)

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शिफ्ट करने के लिए मंत्री को दिया था पत्र: डकैत जगन गुर्जर के पुत्र आसाराम गुर्जर ने बताया कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर को परेशान किया जा रहा था. इसे लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को एक शिकायत पत्र भी दिया था.

सीबीआई से जांच की मांग: आसाराम गुर्जर ने बताया कि पिता जगन गुर्जर की जेल में हत्या की है. अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में चाचा पप्पू गुर्जर भी सजा काट रहा है। कारागार में चाचा पप्पू गुर्जर के लिए भी खतरा बना हुआ है.

अजमेर में मुकदमा दर्ज कराने की सलाह: डकैत जगन गुर्जर का पुत्र आसाराम गुर्जर परिजन और रिश्तेदारों को साथ लेकर बाड़ी कोतवाली पुलिस थाने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे. थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल का घटनाक्रम होने के कारण मुकदमा दर्ज करवाने की सलाह अजमेर की दी है.आसाराम गुर्जर परिजन और तमाम रिश्तेदारों को साथ लेकर अजमेर रवाना हो गया है.

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