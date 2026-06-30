जगन गुर्जर हत्याकांड : धरने पर बैठे परिजनों और समाज के लोगों की पांच मांगें मानी, सहमति के बाद हुआ पोस्टमार्टम
अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले की न्यायिक जांच की जाएगी.
Published : June 30, 2026 at 9:20 PM IST
अजमेर: प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में मंगलवार सुबह से धरने पर बैठे परिजनों और प्रशासन के बीच शाम को वार्ता सफल रही. प्रशासन ने परिजनों की मांगें लिखित में मान ली हैं. देर शाम को परिजनों की सहमति से जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में जगन गुर्जर के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. अब बुधवार को जगन गुर्जर का उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा. अंतिम संस्कार में जेल में कैद उसके दो भाइयों को भी शामिल होने की अनुमति मिल गई है.
अजमेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि जगन गुर्जर की मौत के मामले में परिजनों और गुर्जर समाज की ओर से मोर्चरी के बाहर धरना दिया जा रहा था. इस बीच वार्ता के कई दौर चले. वार्ता में यह निष्कर्ष निकला है कि हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या के मामले में न्यायिक जांच की जा रही है, जिसमें परिजनों ने अपना पक्ष रखा है. जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिल गई है. परिवार के दो सदस्य धौलपुर जेल में कैद हैं, वे भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.
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परिजनों ने जेल कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी. इसके तहत न्यायिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है. परिजनों का यह भी कहना था कि आर्म्स एक्ट के तहत जगन गुर्जर के खिलाफ अंतिम मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें काफी लापरवाही थी, उस प्रकरण की भी निष्पक्ष जांच करवाई जाए. इसके अलावा जगन गुर्जर के परिवार की सुरक्षा की भी बात थी, उसमें सहमति बनी है कि परिजन धौलपुर एसपी को लिखित में सुरक्षा की मांग करें, वहां उन्हें सुरक्षा मिलेगी. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. परिजनों और गुर्जर समाज ने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी है.
प्रशासन भी यहीं और हम भी यहीं: जगन गुर्जर परिवार के परिचित प्रहलाद सिंह खटाना ने कहा कि अजमेर प्रशासन ने पांच मांगों पर लिखित आश्वासन दिया है. खटाना ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो प्रशासन भी यहां है और हम भी यहीं हैं.
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दिन भर यूं चला वार्ता का दौर: जेल में हत्या के बाद उसके शव को अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. जगन गुर्जर का बेटा आसाराम और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गुर्जर समाज के लोग भी मोर्चरी के बाहर सुबह एकत्रित होने लगे. जगन गुर्जर के परिवार के सदस्यों और गुर्जर समाज के लोगों ने प्रशासन के सामने पांच सूत्रीय मांग रख दी और मोर्चरी के बाहर ही धरना लगाकर बैठ गए. परिजन और गुर्जर समाज के लोगों ने पहले तहसीलदार ओम सिंह लखावत को अपना ज्ञापन सौंपा. उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तब एडीएम सिटी नरेश कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे.
काफी समझाइश के बाद भी मामला नहीं बना. दोपहर बाद परिजनों ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला से भी बातचीत की. शाम ढलने के बाद प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनना शुरू हुआ. परिजन और गुर्जर समाज के लोग प्रशासन से लिखित में सहमति मांगने लगे. आखिरकार लिखित में सहमति मिलने के बाद परिजनों और गुर्जर समाज ने जगन गुर्जर के शव का पोस्टमार्टम करने की सहमति दे दी. देर शाम को कड़ी सुरक्षा के बीच मोर्चरी में पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से जगन गुर्जर के शव का पोस्टमार्टम करवाया.
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यह था मामला: डकैत जगन गुर्जर का शव बैरक नंबर दो में जेल कर्मियों को मिला था. जेल कर्मी बैरक में पहुंचे तब जगन गुर्जर के शव के साथ मौजूद विष्णु सिंह को देखा. तब विष्णु सिंह ने जेल कर्मियों से कहा कि 'मैंने मार डाला है'. मामले की पड़ताल हुई तब सामने आया कि विष्णु सिंह ने गमछे से जगन गुर्जर का गला घोंटकर हत्या की थी. प्रथम दृष्टया पड़ताल में यह भी सामने आया कि सुबह नाश्ते के वक्त जगन गुर्जर और विष्णु सिंह के बीच आपस में कहासुनी हुई थी.
इसके बाद दोनों अपनी बैरक में चले गए थे, जहां पर दोनों ने साथ लूडो गेम खेला. 11 से 4 बजे के बीच कैदी बैरक में रहते हैं. 3 बजे के लगभग जेल कर्मी बैरक में राउंड के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बैरक में जगन गुर्जर को जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा देखा था. बैरक में लगा सीसीटीवी कैमरा भी खराब था. नियमानुसार जेल के भीतर जगन गुर्जर की हत्या के प्रकरण में न्यायिक जांच जारी है.