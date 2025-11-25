ETV Bharat / state

राहुल फाजिलपुरिया के घर पर फायरिंग के आरोपियों को डबवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, दो अवैध हथियार और एक बाइक बरामद

राहुल फाजिलपुरिया के घर पर फायरिंग सहित कई कांडों में शामिल 2 आरोपी को डबवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

SIRSA ACCUSED ARREST
डबवाली पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 9:05 PM IST

4 Min Read
सिरसाः डबवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के निवास पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने गुरुग्राम के एमएंडआर बिल्डर कार्यालय करनाल के अल्फा सिटी स्थित सागा म्यूजिक कंपनी के कार्यालय पर फायरिंग की थी. यह कामयाबी पुलिस की और से राज्यभर में चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान के तहत मिली है. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एसपी ने दी मामले की जानकारीः मामले में डबवाली की एसपी निकिता खट्टर ने बताया कि "ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे अन्य गंभीर अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ कर जेल भेजने के लिए राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत डबवाली पुलिस ने कई अपराधों और आपराधिक मानसिकता वाले अराजक तत्वों पर कड़ा शिकंजा कसने में कामयाबी हासिल की है. सीआईए कालांवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल 20 हजार रुपये के इनामी दो कुख्यात बदमाशों को काबू करने में सफलता हासिल की है."

हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

दीपक नांदल गिरोह से जुड़े हैं दोनों आरोपीः पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने बताया कि सीआईए स्टाफ कालांवाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार अपनी टीम के साथ संगठित अपराधों में शामिल कुख्यात बदमाशों के लिए चलाए जा रहे सर्च अभियान के तहत औढ़ा कैंचिया पर मौजूद थे. इसी दौरान उन्हें सिरसा जिले के सदर थाना अंतर्गत मीरपुर निवासी गोकुल उर्फ गोलू और सिरसा जिले के बड़ागुढ़ा थाना क्षेत्र अन्तर्गत नेजाडेला कलां निवासी अनिल उर्फ गोरू की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली. दोनों काफी समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं.

पुलिस को देख बाइक का रास्ता मोड़ाः एसपी ने बताया कि "उक्त सूचना के आधार पर तत्परता दिखाते हुए सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार औढ़ा कैंचिया से गांव तारूआना की तरफ जा रहे थे. जब वे काली माता मंदिर गांव तारूआना के नजदीक पहुंचे तो सामने से मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के मंडी कालांवाली की तरफ आ रहे थे. पुलिस टीम को देखकर दोनों युवकों ने मोटरसाइकिल एकदम से झाड़ियों की ओर कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया. सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने किसी अपराध का अंदेशा होने पर अपनी टीम की सहायता से दोनों युवकों को मोटरसाइकिल पर ही काबू कर लिया."

बिना नम्बर प्लेट की बाइक पर सवार थे दोनों आरोपीः एसपी निकिता खट्टर ने बताया कि "मोटरसाइकिल को चेक करने पर गाड़ी बिना नम्बर प्लेट की मिली. उक्त दोनों युवकों की नियमानुसार तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से दो अवैध पिस्तौल 32 बोर और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए. आरोपियों के खिलाफ थाना कालांवाली में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस अधीक्षक डबवाली ने बताया कि काबू किए गए "आरोपी अनिल उर्फ गोरू और गोकुल उर्फ गोलू पर हरियाणा एसटीएफ की ओर से 20 हजार इनाम घोषित किया गया था. दोनों आरोपियों का रिकॉर्ड जांचने पर दोनों पर कई गंभीर अपराधों में दर्जनभर मुकदमे दर्ज है."
सागा म्यूजिक कंपनी के कार्यालय पर फायरिंग की बात कबूलीः डबवाली की एसपी निकिता खट्टर ने खुलासा किया कि "हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के निवास पर फायरिंग करने की बात दोनों आरोपियों ने कबूल की है. इसके साथ ही पुलिस ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने गुरुग्राम के एमएंडआर बिल्डर कार्यालय करनाल के अल्फा सिटी स्थित सागा म्यूजिक कंपनी के कार्यालय पर फायरिंग की थी. यह कामयाबी पुलिस की ओर से राज्यभर में चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान के तहत मिली है. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."

जुलाई में भी हुआ था हमलाः बता दें कि जानेमाने बॉलीवुड, पॉप और हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया उर्फ राहुल यादव पर 14 जुलाई 2025 (सोमवार) की रात भी अज्ञात अपराधियों ने गुरुग्राम में ताबड़तोड़ फायरिंग की. इस दौरान उनकी किस्मत अच्छी थी और वे बाल-बाल बच गए. यह हमला गुरुग्राम जिले में CSD अपार्टमेंट फाजिलपुर के पास हुआ. कार सवार बदमाशों ने यह हमला उस समय किया जब वे अपनी गाड़ी से अपने गांव फाजिलपुर से गुजर रहे थे.

