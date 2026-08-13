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दबौली की BJP पार्षद का नगर निगम अफसरों पर आरोप; बोलीं- "समस्या को दूर करें, नहीं तो त्याग पत्र दे दूंगी"

कानपुर : कानपुर नगर निगम के दबौली वार्ड-72 की भाजपा पार्षद ने गुरुवार को इस्तीफा देने की चेतावनी दी है. पार्षद ने नगर निगम के एक अधिकारी पर वार्ड की समस्याओं को नजर अंदाज करने और स्ट्रीट लाइट के मामलों में पक्षपात करने का आरोप लगाया है.





बीजेपी पार्षद वंदना शर्मा का आरोप है कि वह पिछले करीब तीन वर्षों से वार्ड की समस्याओं को लगातार अधिकारियों के सामने उठा रही हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि वार्ड के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था खराब है और शाम होते ही क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है. पार्षद ने वीडियो जारी कर बताया कि जोन-5 की बैठक में उन्होंने अधिकारियों के सामने स्ट्रीट लाइट की समस्या रखी थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि कई लाइटें स्विच की व्यवस्था के बिना संचालित हो रही हैं, जिससे वह दिन में भी जलती रहती हैं और जल्द खराब होने की स्थिति बन रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जोन-5 की बैठक में शिकायत करने के बाद उनके वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड में विकास कार्यों को भी प्रभावित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि की शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती तो आम जनता की समस्याओं का अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वार्ड की समस्याओं का समाधान कराने में खुद को असहाय महसूस कर रही हैं.



