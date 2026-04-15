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शाहजहांपुर में दबंगों ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा घायल

खेत के विवाद में 2 सगे भाइयों की मारी गोली ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर: जिले में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. खेत से चारा काटने को लेकर मामूली बात पर इस घटना को अंजाम दिया गया. फिलहल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. देवेंद्र, एसपी सिटी (Video Credit; ETV Bharat) घटना थाना मदनापुर इलाके के बरी खास गांव की है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को दिन में श्याम सुंदर का गांव के ही अजय भान सिंह विजयवीर सिंह और दानवीर सिंह के साथ खेत से चारा काटने को लेकर विवाद हो गया था. दिन में तो किसी तरह से मामला शांत हो गया लेकिन देर रात दबंगों ने श्याम सुंदर पर अवैध हथियारों के साथ हमला कर दिया.