शाहजहांपुर में दबंगों ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा घायल
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दो अभी भी फरार, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 1:26 PM IST
शाहजहांपुर: जिले में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. खेत से चारा काटने को लेकर मामूली बात पर इस घटना को अंजाम दिया गया. फिलहल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.
घटना थाना मदनापुर इलाके के बरी खास गांव की है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को दिन में श्याम सुंदर का गांव के ही अजय भान सिंह विजयवीर सिंह और दानवीर सिंह के साथ खेत से चारा काटने को लेकर विवाद हो गया था. दिन में तो किसी तरह से मामला शांत हो गया लेकिन देर रात दबंगों ने श्याम सुंदर पर अवैध हथियारों के साथ हमला कर दिया.
आरोपियों ने श्याम सुंदर के सिर में गोली मार दी. अपने भाई को बचाने आए उसके छोटे भाई को भी बदमाशों ने गोली मार दी, जो कि उसके कमर पर जा लगी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. आनन-फानन में परिवार वाले दोनों को मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जहां डॉक्टर ने श्याम सुंदर को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल छोटे भाई का इलाज चल रहा है.
पुलिस का कहना है कि दानवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि केस दर्ज करके फरार आरोपियों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है.
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार का कहना है कि मंगलवार को रात में जिला अस्पताल से पुलिस को एक मेमो प्राप्त हुआ कि श्याम सुंदर निवासी बड़ी खास थाना मदनापुर को उनके परिजन गोली लगने के बाद घायल अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाए थे. उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है. जांच में पता चला कि श्याम सुंदर को उन्हीं के परिवार में अजय भान, विजय वीर और दानवीर से विवाद हो गया था. जिसके चलते अभियुक्तों ने गोली मार दी. पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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