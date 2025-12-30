ETV Bharat / state

अस्पताल में घुसने से रोका तो दबंग ने गार्ड की पीट-पीट कर हत्या की, CCTV फुटेज आया सामने

जानकारी के मुताबिक, शहर के कोतवाली देहात इलाके के घसियारीपुरा स्थित निजी अस्पताल में नंदपाल सिंह (60) निवासी फिरोजपुर भानपुर थाना रानीपुर गार्ड के पद पर तैनात थे. साथ में ड्यूटी करने वाले बिहारी लाल ने बताया कि सोमवार की रात्रि में नंदपाल ड्यूटी कर रहे थे.

बहराइच: जिले के निजी अस्पताल में तैनात गार्ड की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सूचना मिलने पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी दबंग को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

इसी दौरान नशे में धुत दबंग अनुपम पांडेय द्वारा अस्पताल में घुसने की कोशिश की गई. जिसपर गार्ड नंदपाल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया. इस पर दबंग ने गार्ड से मारपीट शुरू कर दी और अस्पताल के सामने सीने पर मार कर जमीन पर पटक दिया. साथी गार्ड व अन्य लोगों द्वारा गार्ड को अस्पताल में ले जाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मारपीट के बाद हुई मौत की सूचना पाते ही मौके पर एसपी सिटी अशोक सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर नारायण दत्त मिश्रा व कोतवाल देहात दद्दन सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि सूचना मिली थी गार्ड से मारपीट की गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई. परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है. जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कोतवाल देहात दद्दन सिंह ने बताया कि आरोपी अनुपम पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है.आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. आरोपी मृतक का पड़ोसी है.

इसे भी पढ़ें- फिरोजाबाद में गोली मार कर किसान की हत्या; पत्नी-बेटा और भाई घायल, लखनऊ में दोस्त की जान लेने की कोशिश