अस्पताल में घुसने से रोका तो दबंग ने गार्ड की पीट-पीट कर हत्या की, CCTV फुटेज आया सामने

घसियारीपुरा स्थित निजी अस्पताल में रात को जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था दबंग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अस्पताल के बाहर गार्ड से मारपीट करता दबंग. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 1:40 PM IST

Updated : December 30, 2025 at 2:25 PM IST

बहराइच: जिले के निजी अस्पताल में तैनात गार्ड की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सूचना मिलने पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी दबंग को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, शहर के कोतवाली देहात इलाके के घसियारीपुरा स्थित निजी अस्पताल में नंदपाल सिंह (60) निवासी फिरोजपुर भानपुर थाना रानीपुर गार्ड के पद पर तैनात थे. साथ में ड्यूटी करने वाले बिहारी लाल ने बताया कि सोमवार की रात्रि में नंदपाल ड्यूटी कर रहे थे.

घसियारीपुरा में गार्ड की हत्या. (ETV Bharat)

इसी दौरान नशे में धुत दबंग अनुपम पांडेय द्वारा अस्पताल में घुसने की कोशिश की गई. जिसपर गार्ड नंदपाल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया. इस पर दबंग ने गार्ड से मारपीट शुरू कर दी और अस्पताल के सामने सीने पर मार कर जमीन पर पटक दिया. साथी गार्ड व अन्य लोगों द्वारा गार्ड को अस्पताल में ले जाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मारपीट के बाद हुई मौत की सूचना पाते ही मौके पर एसपी सिटी अशोक सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर नारायण दत्त मिश्रा व कोतवाल देहात दद्दन सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि सूचना मिली थी गार्ड से मारपीट की गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई. परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है. जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कोतवाल देहात दद्दन सिंह ने बताया कि आरोपी अनुपम पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है.आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. आरोपी मृतक का पड़ोसी है.

संपादक की पसंद

