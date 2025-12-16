ETV Bharat / state

एशिया का सबसे गर्म जलकुंड सूरजकुंड मेले की डाक प्रक्रिया पूरी, 86 लाख 500 रुपये में हुई मेले की बंदोबस्ती

हजारीबाग में सूरजकुंड मेला की तैयारी में प्रशासन जुटा है. मेले की डाक प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हुई.

Surajkund Mela In Hazaribag
हजारीबाग का गर्म जलकुंड सूरजकुंड. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: एशिया के सबसे गर्म कुंड सूरजकुंड मेला का खुला डाक मंगलवार को बरकट्ठा प्रखंड कार्यालय में हुआ. बरकट्ठा बीडीओ सह सीओ रेशमा डुंगडुंग की देखरेख में डाक प्रक्रिया पूरी की गई. जिसमें सर्वाधिक 86 लाख 500 रुपये की बोली लगाकर बेलकप्पी निवासी विजय नायक ने मेले की बंदोबस्ती अपने नाम की.

डाक में 07 लोग हुए थे शामिल

सूरजकुंड मेला की डाक में कुल 07 लोग शामिल हुए थे. बोली 26 लाख 86 हजार 860 रुपये से शुरू की गई थी. जिसमें अधिकतम बोली 86 लाख 500 रुपये की रही.

जानकारी देतीं बरकट्ठा बीडीओ सह सीओ रेशमा डुंगडुंग. (वीडियो-ईटीवी भारत)

14 जनवरी से होगी मेले की शुरुआत

इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी रेशमा डुंगडुंग ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर बरकट्ठा के सूरजकुंड में 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है. इस मेले की शुरुआत 14 जनवरी से होती है. उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे गर्म जलकुंड पूरे राज्य के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है. वहीं मेले से सरकार को भी काफी राजस्व प्राप्त होता है.

एशिया का सबसे गर्म जलकुंड है झारखंड में

झारखंड में श्रावणी मेले के बाद सूरजकुंड मेला दूसरा मेला है जो 15 दिनों तक चलता है. ठंड के मौसम में मुख्य कुंड का तापमान 88 डिग्री रहता है. लोग दूर-दराज से सूरजकुंड पहुंचते हैं. हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड में स्थित यह गर्म जलकुंड एनएच 2 से सटा हुआ है.

ये भी पढ़ें-

सूरजकुंड मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे विधायक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

एशिया का सबसे गर्म कुंड सूरजकुंड मेला की डाक प्रक्रिया पूरी, 23.14 लाख में मेला की हुई डाक बंदोबस्ती

पाकुड़ के गर्म कुंड में नहाने से मिलता है कई बीमारियों से छुटकारा, मकर संक्रांति पर पहुंचे हजारों श्रद्धालु

TAGGED:

SURAJKUND MELA IN HAZARIBAG
HOTTEST HOT SPRING IN JHARKHAND
ARRANGEMENTS FOR SURAJKUND FAIR
हजारीबाग में सूरजकुंड मेला
SURAJKUND MELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.