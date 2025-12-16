ETV Bharat / state

एशिया का सबसे गर्म जलकुंड सूरजकुंड मेले की डाक प्रक्रिया पूरी, 86 लाख 500 रुपये में हुई मेले की बंदोबस्ती

हजारीबाग का गर्म जलकुंड सूरजकुंड. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: एशिया के सबसे गर्म कुंड सूरजकुंड मेला का खुला डाक मंगलवार को बरकट्ठा प्रखंड कार्यालय में हुआ. बरकट्ठा बीडीओ सह सीओ रेशमा डुंगडुंग की देखरेख में डाक प्रक्रिया पूरी की गई. जिसमें सर्वाधिक 86 लाख 500 रुपये की बोली लगाकर बेलकप्पी निवासी विजय नायक ने मेले की बंदोबस्ती अपने नाम की.

डाक में 07 लोग हुए थे शामिल

सूरजकुंड मेला की डाक में कुल 07 लोग शामिल हुए थे. बोली 26 लाख 86 हजार 860 रुपये से शुरू की गई थी. जिसमें अधिकतम बोली 86 लाख 500 रुपये की रही.

जानकारी देतीं बरकट्ठा बीडीओ सह सीओ रेशमा डुंगडुंग. (वीडियो-ईटीवी भारत)

14 जनवरी से होगी मेले की शुरुआत

इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी रेशमा डुंगडुंग ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर बरकट्ठा के सूरजकुंड में 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है. इस मेले की शुरुआत 14 जनवरी से होती है. उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे गर्म जलकुंड पूरे राज्य के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है. वहीं मेले से सरकार को भी काफी राजस्व प्राप्त होता है.