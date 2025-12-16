एशिया का सबसे गर्म जलकुंड सूरजकुंड मेले की डाक प्रक्रिया पूरी, 86 लाख 500 रुपये में हुई मेले की बंदोबस्ती
हजारीबाग में सूरजकुंड मेला की तैयारी में प्रशासन जुटा है. मेले की डाक प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हुई.
Published : December 16, 2025 at 8:13 PM IST
हजारीबाग: एशिया के सबसे गर्म कुंड सूरजकुंड मेला का खुला डाक मंगलवार को बरकट्ठा प्रखंड कार्यालय में हुआ. बरकट्ठा बीडीओ सह सीओ रेशमा डुंगडुंग की देखरेख में डाक प्रक्रिया पूरी की गई. जिसमें सर्वाधिक 86 लाख 500 रुपये की बोली लगाकर बेलकप्पी निवासी विजय नायक ने मेले की बंदोबस्ती अपने नाम की.
डाक में 07 लोग हुए थे शामिल
सूरजकुंड मेला की डाक में कुल 07 लोग शामिल हुए थे. बोली 26 लाख 86 हजार 860 रुपये से शुरू की गई थी. जिसमें अधिकतम बोली 86 लाख 500 रुपये की रही.
14 जनवरी से होगी मेले की शुरुआत
इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी रेशमा डुंगडुंग ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर बरकट्ठा के सूरजकुंड में 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है. इस मेले की शुरुआत 14 जनवरी से होती है. उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे गर्म जलकुंड पूरे राज्य के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है. वहीं मेले से सरकार को भी काफी राजस्व प्राप्त होता है.
एशिया का सबसे गर्म जलकुंड है झारखंड में
झारखंड में श्रावणी मेले के बाद सूरजकुंड मेला दूसरा मेला है जो 15 दिनों तक चलता है. ठंड के मौसम में मुख्य कुंड का तापमान 88 डिग्री रहता है. लोग दूर-दराज से सूरजकुंड पहुंचते हैं. हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड में स्थित यह गर्म जलकुंड एनएच 2 से सटा हुआ है.
