साय सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, मिलेगा 58 फीसदी और 257 प्रतिशत डीए
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 14, 2026 at 9:16 PM IST
रायपुर: नए साल 2026 की शुरुआत छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आई है. राज्य शासन ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए सातवें वेतनमान के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है. इस संबंध में वित्त विभाग ने 14 जनवरी 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.
1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ फैसला
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ी हुईं दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी और इसका भुगतान कर्मचारियों को जनवरी 2026 के वेतन से किया जाएगा. इससे पहले 1 सितंबर 2025 से सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर क्रमशः 58 प्रतिशत और 257 प्रतिशत कर दिया गया है.
बेसिक पे के आधार पर लागू होगी गणना
वित्त विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर की जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा. इसके साथ ही भुगतान की राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक का अंश होगा तो उसे अगले पूर्णांक में पूर्ण किया जाएगा. 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा.
किन कर्मचारियों पर लागू होगा फैसला ?
यह आदेश केवल नियमित शासकीय सेवकों पर ही नहीं, बल्कि यूजीसी, एआईसीटीई, कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा. हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते के इस भुगतान का भार संबंधित विभागों के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधानों के भीतर ही उठाया जाएगा.
साय सरकार के फैसले से कर्मचारियों में खुशी
सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों में खुशी की लहर है. बढ़ती महंगाई के दौर में साय सरकार के इस फैसले को राहत वाला कदम बताया जा रहा है.