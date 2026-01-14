ETV Bharat / state

साय सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, मिलेगा 58 फीसदी और 257 प्रतिशत डीए

सीएम विष्णुदेव साय ( @dprcg )