यूपी में DA बढ़ोतरी, 14 लाख सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को खाते में पैसे का इंतजार
उत्तर प्रदेश में चार महीने से लागू नहीं हुआ महंगाई भत्ता, लंबा हो रहा इंतजार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 2:52 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी का इंतजार अब लंबा खिंचता जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 60 प्रतिशत करने की घोषणा के बावजूद यूपी सरकार ने अभी तक राज्य के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया है. पिछले चार महीनों से यह बढ़ोतरी लागू नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष बढ़ रहा है.
प्रदेश में लगभग आठ लाख नियमित सरकारी कर्मचारी और चार लाख पेंशनर हैं, जिनकी कुल संख्या 12 लाख के आसपास पहुंचती है. इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी 2026 से DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत करने का फैसला मिल चुका है, लेकिन राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र की घोषणा के बाद ही DA में समान बढ़ोतरी लागू करती हैं. यूपी में यह प्रक्रिया अभी अधर में लटकी हुई है.
उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि, महंगाई की मार पहले ही आमजन की कमर तोड़ रही है. खाने-पीने की वस्तुओं, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. ऐसे में DA की बढ़ोतरी न केवल वेतन में राहत देगी, बल्कि पेंशनरों की मासिक पेंशन में भी इजाफा करेगी. केंद्र ने तो तीन महीने पहले ही DA बढ़ा दिया, लेकिन यूपी में चार महीने बीत गए और फाइलें अभी भी घूम रही हैं. हमारा सब्र अब टूट रहा है. अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा. निकाय कर्मचारियों के बड़े नेता शशि प्रकाश मिश्र बताते हैं कि चार महीने का इंतजार बहुत लंबा होता है. हमको अब हर हाल में DA की बढ़ोतरी चाहिए.
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार पर DA बढ़ोतरी का वित्तीय बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन यह कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी है. पिछली बार यूपी सरकार ने अक्टूबर 2025 में DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 58 प्रतिशत तक पहुंचा था. अब केंद्र की तर्ज पर 2 प्रतिशत और बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ रही है. कर्मचारी यूनियनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द फैसला लेने की अपील की है. कुल मिलाकर, यूपी के 12 लाख (लगभग 8 लाख कर्मचारी + 4 लाख पेंशनर) प्रभावित लोगों का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है.सरकार अगर जल्द DA बढ़ोतरी का आदेश जारी कर देगी.
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