ETV Bharat / state

यूपी में DA बढ़ोतरी, 14 लाख सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को खाते में पैसे का इंतजार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी का इंतजार अब लंबा खिंचता जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 60 प्रतिशत करने की घोषणा के बावजूद यूपी सरकार ने अभी तक राज्य के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया है. पिछले चार महीनों से यह बढ़ोतरी लागू नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष बढ़ रहा है.

प्रदेश में लगभग आठ लाख नियमित सरकारी कर्मचारी और चार लाख पेंशनर हैं, जिनकी कुल संख्या 12 लाख के आसपास पहुंचती है. इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी 2026 से DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत करने का फैसला मिल चुका है, लेकिन राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र की घोषणा के बाद ही DA में समान बढ़ोतरी लागू करती हैं. यूपी में यह प्रक्रिया अभी अधर में लटकी हुई है.

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि, महंगाई की मार पहले ही आमजन की कमर तोड़ रही है. खाने-पीने की वस्तुओं, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. ऐसे में DA की बढ़ोतरी न केवल वेतन में राहत देगी, बल्कि पेंशनरों की मासिक पेंशन में भी इजाफा करेगी. केंद्र ने तो तीन महीने पहले ही DA बढ़ा दिया, लेकिन यूपी में चार महीने बीत गए और फाइलें अभी भी घूम रही हैं. हमारा सब्र अब टूट रहा है. अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा. निकाय कर्मचारियों के बड़े नेता शशि प्रकाश मिश्र बताते हैं कि चार महीने का इंतजार बहुत लंबा होता है. हमको अब हर हाल में DA की बढ़ोतरी चाहिए.