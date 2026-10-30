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DA HIKE: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, 2 प्रतिशत डीए बढ़ा, बढ़कर हुआ 60 प्रतिशत

डीए छत्तीसगढ़ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिवाली के पावन पर्व से पहले प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. इसके तहत आगामी 1 नवंबर 2026 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी.

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट डीए बढ़ाने के फैसले से प्रदेश के लगभग 3 लाख 85 हजार शासकीय कर्मचारियों और 1 लाख 50 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा. महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि से राज्य सरकार पर लगभग 36 करोड़ रुपए प्रतिमाह और 432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा.