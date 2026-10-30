DA HIKE: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, 2 प्रतिशत डीए बढ़ा, बढ़कर हुआ 60 प्रतिशत
दिवाली से पहले लिया गया निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों की खुशियां बढ़ाएगा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 9:05 AM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिवाली के पावन पर्व से पहले प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. इसके तहत आगामी 1 नवंबर 2026 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट
डीए बढ़ाने के फैसले से प्रदेश के लगभग 3 लाख 85 हजार शासकीय कर्मचारियों और 1 लाख 50 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा. महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि से राज्य सरकार पर लगभग 36 करोड़ रुपए प्रतिमाह और 432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा.
शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय। दीपावली से पहले हमारी सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया है। आगामी 1 नवंबर से दोनों की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3.85 लाख कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। मुझे विश्वास है कि यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत देने के साथ ही उनके परिवारों के त्योहार की खुशियों को और बढ़ाएगा।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 29, 2026
सीएम साय ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी बधाई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति संवेदनशील है. दिवाली से पहले लिया गया यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली से पहले लिया गया यह निर्णय शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ ही उनके परिवारों में त्योहार की खुशियों और उल्लास को बढ़ाएगा.
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