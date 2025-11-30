कानपुर में डी-2 गैंग का शूटर गिरफ्तार, पांच लाख की मांगी थी रंगदारी; माफी मांगकर बोला- मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि कुख्यात अपराधी सबलू पर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 5:47 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 6:50 PM IST
कानपुर : कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. डी-2 गैंग का शूटर और हिस्ट्रीशीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. अनवरगंज थाने और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने उसे डिप्टी पड़ाव के पास से दबोच लिया. पुलिस की गिरफ्त में आते ही सबलू ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपने छोटे-छोटे बच्चों का वास्ता दिया.
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि कुख्यात अपराधी सबलू पर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह एक हिस्ट्रीशीटर है. अगस्त के महीने में एक गोलीबारी कांड हुआ था, उसमें शाहिद पिच्चा का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया था. मामले में सबलू की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि शाहिद पिच्चा के लोगों ने फायरिंग कराई थी.
उन्होंने बताया कि इस मामले में यूसुफ चटनी समेत अन्य आरोपी जेल में हैं. आरोपी जब जेल से छूटकर आया तो एक आरोपी ने मुकदमा दर्ज कराया. आरोपी अपने मुकदमे में कंप्रोमाइज के लिए पैसे मांग रहा था. इसका एक ऑडियो भी आया था. जिसकी एसीपी अनवरगंज की ओर से जांच की गई थी.
उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा लिखा गया था. मुकदमे में बीते दिनों इरफान चूड़ी वाले को पुलिस ने जेल भेजा था, वहीं रविवार की सुबह पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सबलू को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीमों के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.
यह था मामला : हिस्ट्रीशीटर सबलू ने जेल में रहते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला से 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी. महिला को मजबूरन अपने पति को बचाने के लिए सबलू के गुर्गों को एक लाख देने पड़े थे, लेकिन इसके बाद जब सबलू अपनी बात से मुकर गया और उसने महिला से और पैसों की डिमांड की. महिला ने 16 नवंबर को आरोपी सबलू और उसके साथियों के खिलाफ अनवरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रहीं थीं. इस बीच रविवार सुबह पुलिस ने दुर्दांत अपराधी एजाजुद्दीन उर्फ सबलू को गिरफ्तार कर लिया है.
यह भी पढ़ें : कानपुर में डी-2 गैंग के चार शूटरों को उम्रकैद, 14 साल पहले प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भून दिया था
यह भी पढ़ें : हाथ मलती रह गयी STF, शहर में सक्रिय हो गया D-2 गैंग