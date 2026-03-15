ETV Bharat / state

दिल्ली में कमर्शियल गैस की किल्लत: अब प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगे सिलेंडर, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती किल्लत और कालाबाजारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार को 'कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर वितरण नीति 2026' जारी कर दी है. नई नीति के तहत अब रेस्टोरेंट, होटल और अस्पतालों को उनकी जरूरत और प्राथमिकता (पैरियोरिटी) के आधार पर ही सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि दैनिक खपत का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही विनियमित वितरण के लिए उपलब्ध होगा. 9000 की जगह 1800 सिलेंडरों का कोटा तय

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद तैयार इस नीति के अनुसार, दिल्ली में तीन तेल वितरण कंपनियों (IOC, BPCL और HPCL) द्वारा कुल दैनिक बिक्री लगभग 9000 सिलेंडर है. वर्तमान कमी को देखते हुए सरकार ने प्रतिदिन लगभग 1800 सिलेंडरों का कोटा निर्धारित किया है. इस कोटे का वितरण कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी के अनुसार होगा, जिसमें सर्वाधिक 58% आपूर्ति इंडियन ऑयल द्वारा की जाएगी.



किसे मिलेगी कितनी प्राथमिकता

विभाग ने उपभोक्ताओं को आठ श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहली प्राथमिकता शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, रेलवे और हवाई अड्डों को दी गई है, जिन्हें उनकी आवश्यकता का 100 प्रतिशत तक सिलेंडर मिलेगा. इनके लिए कुल कोटे का 11% आरक्षित रखा गया है.



अन्य प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं