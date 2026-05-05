गाजियाबाद में सिलिंडर फटने से चार मंजिला इमारत में लगी आग, नौ लोगों को किया गया रेस्क्यू
अधिकारी ने बताया कि समय रहते सभी लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी.
Published : May 5, 2026 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं. मंगलवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने की घटना सामने आई. फायर स्टेशन वैशाली को 112 के माध्यम से दोपहर में सूचना मिली की नीति खंड सेकंड स्थित चार मंजिला इमारत में आग लग गई है. इसपर विभाग हरकत में आया और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वैशाली सहित दो फायर टेंडर मौके के लिए रवाना किए गए.
टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि पहली मंजिल पर आग तेजी से फैल रही है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर टीम ने तत्काल आग बुझाना शुरु किया. तेजी से फैलती आग को देखते हुए 22 हजार लीटर और 14 हजार लीटर क्षमता वाले दो वाटर बाउजर और साहिबाबाद से एक अतिरिक्त फायर टेंडर को घटनास्थल पर बुलवाया गया. ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अग्निशमन अधिकारियों के समक्ष अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलना था. दमकल विभाग की टीम ने कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया और कुल 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.
हो सकती थी पड़ अनहोनी: अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया. आग लगने के दौरान मकान के भीतर रखे दो छोटे और एक बड़ा सिलेंडर फट गया. हालांकि दमकल विभाग की तत्परता और कुशलता के चलते आसपास के घरों को सुरक्षित बचा लिया गया. फिलहाल आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है. गनीमत रही कि समय रहते सभी लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी. आग को समय पर काबू नहीं किया जाता तो आसपास के घर भी इसकी जद में आ सकते थे. फिलहाल, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.
कोई जनहानि नहीं: मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही चार फायर टेंडर घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. अग्निशमन विभाग की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है.
आरबीआई के एमसीबी पैनल में लगी आग: वहीं एक अन्य घटना में दिल्ली के संसद मार्ग स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग (आरबीआई) बिल्डिंग में मंगलवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग बिल्डिंग में लगे सोलर पैनल के एमसीबी (मिनिएचर सर्किट ब्रेकर) बॉक्स में लगी थी. समय रहते दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
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