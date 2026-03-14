सिरसा में शादी वाले घर में चोरी से हड़कंप, सिलेंडर लेकर रफूचक्कर हुआ चोर
देश में गैस की किल्लत के बीच हरियाणा के सिरसा में शादी वाले घर में सिलेंडर की चोरी का मामला सामने आया है.
Published : March 14, 2026 at 6:04 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 6:18 PM IST
सिरसा : ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध के चलते देश के कई शहरों में गैस की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं. वहीं इस बीच सिरसा से हैरान करने वाली ख़बर सामने आई है.
शादी वाले घर में चोरी : सिरसा में एक शादी वाले घर में चोरी हो गई. लेकिन चोरी गहनों की या किसी कीमती सामान की नहीं बल्कि गैस सिलेंडर की हो गई है. जो भी इसे सुन रहा है, वो हैरान है. गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सिलेंडर चोरी होने से परिवार परेशान हैं. पूरे मामले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक युवक सिलेंडर को अपने कंधे पर ले जाता हुआ नज़र आ रहा है. आरोपी युवक कौन है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.
सिलेंडर की चोरी : जानकारी के अनुसार ये वारदात शहर के जंडी वाली गली एरिया की है, जहां पर एक घर में शादी का माहौल है और तैयारियां चल रही है. ये घटना शुक्रवार दोपहर की है. शाम को लेडी संगीत का कार्यक्रम रखा गया था. घर की महिलाएं कामकाज में जुटी हैं और सिलेंडर घर के मेन गेट के पास रखा था और हलवाई आने का इंतजार किया जा रहा था. हलवाई तो तय वक्त पर आया लेकिन सिलेंडर नहीं होने से खाना नहीं बना पाया.
आरोपी की तलाश जारी : जब महिलाएं छत से नीचे सिलेंडर लेने आई तो वहां पर सिलेंडर गायब मिला. बाद में आसपास में पूछताछ की तो पता चला कि सिलेंडर चोरी हो गया. जितेंद्र की शादी इसी 15 मार्च को होनी है. लेडीज संगीत का कार्यक्रम था और सभी रिश्तेदार घर पर आए हुए थे. ऐसे में सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे. उन्होंने मुश्किल से सिलेंडर लिया था. आरोपी की पहचान के लिए पड़ोस के लोगों को बोला गया है.
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