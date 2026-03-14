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सिरसा में शादी वाले घर में चोरी से हड़कंप, सिलेंडर लेकर रफूचक्कर हुआ चोर

सिरसा : ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध के चलते देश के कई शहरों में गैस की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं. वहीं इस बीच सिरसा से हैरान करने वाली ख़बर सामने आई है.

शादी वाले घर में चोरी : सिरसा में एक शादी वाले घर में चोरी हो गई. लेकिन चोरी गहनों की या किसी कीमती सामान की नहीं बल्कि गैस सिलेंडर की हो गई है. जो भी इसे सुन रहा है, वो हैरान है. गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सिलेंडर चोरी होने से परिवार परेशान हैं. पूरे मामले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक युवक सिलेंडर को अपने कंधे पर ले जाता हुआ नज़र आ रहा है. आरोपी युवक कौन है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

सिलेंडर लेकर रफूचक्कर हुआ चोर (Etv Bharat)

सिलेंडर की चोरी : जानकारी के अनुसार ये वारदात शहर के जंडी वाली गली एरिया की है, जहां पर एक घर में शादी का माहौल है और तैयारियां चल रही है. ये घटना शुक्रवार दोपहर की है. शाम को लेडी संगीत का कार्यक्रम रखा गया था. घर की महिलाएं कामकाज में जुटी हैं और सिलेंडर घर के मेन गेट के पास रखा था और हलवाई आने का इंतजार किया जा रहा था. हलवाई तो तय वक्त पर आया लेकिन सिलेंडर नहीं होने से खाना नहीं बना पाया.