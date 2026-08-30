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दिल्ली के विवेक विहार की झुग्गी में जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट, चपेट में आए पति-पत्नी, अस्पताल में इलाज जारी

सिलेंडर में धमाके की आवाज से राजीव कैंप में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में मदद की.

विवेक विहार में झुग्गी के अंदर छोटे सिलिंडर में धमाका
विवेक विहार में झुग्गी के अंदर छोटे सिलिंडर में धमाका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के विवेक विहार थाना क्षेत्र के झिलमिल कॉलोनी स्थित राजीव कैंप में रविवार शाम को झुग्गी में रसोई गैस सिलिंडर ब्लास्ट होने से अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में मदद की और पुलिस तथा दमकल विभाग को घटना की सूचना दी. इस हादसे में पति-पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को उपचार के लिए राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया है.

दमकल विभाग के अनुसार, शाम 4:24 बजे झुग्गी नंबर-11, पुलिस स्टेशन के पीछे एलपीजी सिलेंडर में आग लगने और ब्लास्ट की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल की दो वाटर टेंडर और एक वाटर बाउजर मौके पर भेजे गए. एसटीओ देशपाल के नेतृत्व में दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. शाम 4:55 बजे आग पूरी तरह बुझने की पुष्टि की गई.

दमकल विभाग द्वारा दी गई घायलों की जानकारी

चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक के आधिकारिक बयान के मुताबिक, छोटे एलपीजी सिलिंडर में रिसाव के कारण यह ब्लास्ट हुआ. हादसे के तुरंत बाद पीसीआर (PCR) वैन ने झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया. इसके अलावा, हादसे के वक्त मौजूद परिवार के दो मासूम बच्चों को भी एहतियातन और उपचार के लिए अस्पताल के बर्न विभाग में डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है.

पंकज लूथरा, MCD पार्षद (ETV Bharat)

फिलहाल हादसे के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी में छोटे एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट को हादसे की वजह बताया जा रहा है. अधिकारियों की जांच के बाद ही आग लगने और सिलेंडर फटने के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे. डीसीपी आरती मीणा ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालत स्थिर है. जांच के बाद ही आग लगने की वजह का पता चल पाएगा.

जनप्रतिनिधियों का दौरा और प्रशासनिक कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही पार्षद एवं शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन पंकज लूथरा ने घटनास्थल का मुआयना किया और फिर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर और उचित इलाज के निर्देश दिए. लूथरा ने बताया कि सिलिंडर रिसाव से पूरा परिवार प्रभावित हुआ है, हालांकि डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सभी की हालत स्थिर बनी हुई है. पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.


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