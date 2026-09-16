ETV Bharat / state

गाजीपुर में वेल्डिंग के दौरान सिलिंडर फटा; महिला समेत तीन गंभीर घायल, मजदूर के पैर हुए अलग

गाजीपुर : जिले में बुधवार शाम करीब पांच बजे महाराजगंज क्षेत्र के लक्ष्मण का पुरवा के पास वेल्डिंग के दौरान गैस सिलिंडर फट गया. हादसे में काम कर रहे दो मजदूर और उनके साथ मौजूद एक महिला समेत कुल तीन लोग घायल हो गए. ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आस-पास मौजूद लोगों ने तीनों घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया.

एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

मिली जानकारी के मुताबिक, ब्लास्ट में भगवान राम, निवासी पाली कासिमाबाद के दोनों पैर अलग हो गए. वहीं, अविनाश राम के दोनों पैर और कमर तक का हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया. निवासी बिन्दपुरवा/लक्ष्मण का पुरवा की रहने वाली बलमती देवी की आंखों में चोट आई है. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भगवान राम और अविनाश राम की गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को वाराणसी रेफर कर दिया गया.

घायल महिला बलमती देवी की आंखों में चोट आई है और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेलवे ट्रैक पर वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट किस कारण हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.