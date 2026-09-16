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गाजीपुर में वेल्डिंग के दौरान सिलिंडर फटा; महिला समेत तीन गंभीर घायल, मजदूर के पैर हुए अलग

एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में थाना कोतवाली के द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

अस्पताल में घायलों का इलाज
अस्पताल में घायलों का इलाज (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 9:49 PM IST

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गाजीपुर : जिले में बुधवार शाम करीब पांच बजे महाराजगंज क्षेत्र के लक्ष्मण का पुरवा के पास वेल्डिंग के दौरान गैस सिलिंडर फट गया. हादसे में काम कर रहे दो मजदूर और उनके साथ मौजूद एक महिला समेत कुल तीन लोग घायल हो गए. ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आस-पास मौजूद लोगों ने तीनों घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया.

एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

मिली जानकारी के मुताबिक, ब्लास्ट में भगवान राम, निवासी पाली कासिमाबाद के दोनों पैर अलग हो गए. वहीं, अविनाश राम के दोनों पैर और कमर तक का हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया. निवासी बिन्दपुरवा/लक्ष्मण का पुरवा की रहने वाली बलमती देवी की आंखों में चोट आई है. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भगवान राम और अविनाश राम की गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को वाराणसी रेफर कर दिया गया.

घायल महिला बलमती देवी की आंखों में चोट आई है और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेलवे ट्रैक पर वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट किस कारण हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बुधवार 16 सितंबर 2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र में महाराजगंज एरिया है, वहां पर जो रेलवे डिपार्टमेंट का ऑक्शन हुआ था, उसमें कुछ रेल की पटरी और स्क्रैप थे, उसको ले जाने के लिए वहां मजदूर लगे हुए थे.

उन्होंने बताया कि उसका काम लगभग खत्म हो चुका था, वहां जो गैस कटिंग सिलिंडर होता है, उससे काम किया जा रहा था उसमें छेद करने के लिए. उसके बाद जब सिलिंडर को रखने के लिए गए तो उसमें ब्लास्ट हो गया.

उन्होंने बताया कि हादसे में दो मजदूर और एक महिला घायल हुई है. इन तीनों लोगों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां से दोनों मजदूरों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है. महिला का इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि प्रकरण में कार्रवाई थाना कोतवाली के द्वारा की जा रही है.

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