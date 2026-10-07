बिहार में खाना बनाते समय हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, महिला की झुलसकर मौत
बिहार में एक बार फिर से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ. इसके बाद लगी आग में महिला की जान चली गई. रिपोर्ट- राजेश कुमार
Published : October 7, 2026 at 5:34 PM IST
पटना : बिहार के पटना में दर्दनाक हादसा हुआ है. फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के ईसापुर के एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई. जिसमें एक महिला की जलकर मौत हो गईं. इस घटना के दौरान पत्नी को बचाने में पति भी झुलस गए. वहीं तीन बच्चों ने कूदकर जान बचाई है.
सिलेंडर ब्लास्ट.. महिला की मौत
बुधवार को खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट होने से तीन मंजिले मकान में भीषण आग लग गई. हादसे में किरायेदार मो. मन्नान की पत्नी रेहाना खातून की आग में झुलसने से मौत हो गई. वहीं, पत्नी को बचाने के प्रयास में मो. मन्नान का हाथ भी झुलस गया. उनके तीन बच्चों ने किसी तरह मकान से कूदकर अपनी जान बचाई.
आग की लपटों में घिर गईं रेहाना
बताया जाता है कि मो. शहाब के तीन मंजिले मकान में मो. मन्नान अपनी पत्नी रेहाना खातून और तीन बच्चों के साथ किराये पर रहते थे. बुधवार को मकान के ऊपरी तल पर बने छोटे से किचेन में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया. विस्फोट के बाद किचेन में तेजी से आग फैल गई और रेहाना आग की लपटों में घिर गईं. आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
बच्चों ने बचायी अपनी जान
घटना के समय मो. मन्नान मकान के नीचे थे. सिलेंडर ब्लास्ट और आग लगने की जानकारी मिलते ही वह पत्नी को बचाने के लिए ऊपर पहुंचे. इस दौरान उनका हाथ भी झुलस गया. आग की भयावह स्थिति के बीच उनके तीनों बच्चों ने किसी तरह मकान से कूदकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई.
दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू
सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. आग पर काबू पाने के लिए करीब 8 से 10 दमकल गाड़ियों को लगाया गया. कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका. स्थानीय लोगों ने भी राहत और बचाव कार्य में पुलिस तथा अग्निशमन कर्मियों का सहयोग किया.
वहीं आग बुझने के बाद रेहाना खातून का शव बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. हादसे में मन्नान के घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया. घर में रखा अनाज, कपड़े, नकदी, जेवरात, जरूरी कागजात और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गए. इस हादसे से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम घटना की जांच में जुटी है.
''हाजी हरमन रोड स्थित यह घर है. जिसमें किराए पर कई लोग रहते हैं. इसी में रेहाना खातून का परिवार भी रहता था. लोगों द्वारा बताया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी, जिसमें झुलसकर एक महिला की मौत हो गई है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है.''- अजित कुमार, एएसपी, दानापुर
ये भी पढ़ें:-
बिहार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, पति-पत्नी समेत 3 महीने के बच्चे की जिंदा जलने से मौत
बिहार में सिलेंडर ब्लास्ट, पति-पत्नी की झुलसकर मौत
बिहार में दिल दहला देने वाला अग्निकांड! नई नवेली दुल्हन के गहने सहित 52 घर जलकर खाक, 10 सिलेंडर ब्लास्ट