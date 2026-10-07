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बिहार में खाना बनाते समय हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, महिला की झुलसकर मौत

डिजाइन फोटो ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के पटना में दर्दनाक हादसा हुआ है. फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के ईसापुर के एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई. जिसमें एक महिला की जलकर मौत हो गईं. इस घटना के दौरान पत्नी को बचाने में पति भी झुलस गए. वहीं तीन बच्चों ने कूदकर जान बचाई है.